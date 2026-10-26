https://1prime.ru/20261026/mishustin-874622126.html
Мишустин поручил МИД подписать меморандум о взаимопонимании с ААК3СТ
Мишустин поручил МИД подписать меморандум о взаимопонимании с ААК3СТ - 26.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил МИД подписать меморандум о взаимопонимании с ААК3СТ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МИД РФ подписать с секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли меморандум о... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:40+0300
2026-10-26T20:40+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МИД РФ подписать с секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли меморандум о взаимопонимании.
"Принять предложение МИДа России... о подписании Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли (АК3СТ). Поручить МИДу России подписать от имени правительства РФ указанный меморандум", - говорится в подписанном Мишустиным распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Африканская континентальная зона свободной торговли является вторым в мире после ВТО торговым объединением, включающим более 50 стран.
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Мишустин поручил МИД подписать меморандум о взаимопонимании с ААК3СТ
Мишустин поручил МИД подписать меморандум о взаимопонимании с секретариатом АС3СТ
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МИД РФ подписать с секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли меморандум о взаимопонимании.
"Принять предложение МИДа России... о подписании Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли (АК3СТ). Поручить МИДу России подписать от имени правительства РФ указанный меморандум", - говорится в подписанном Мишустиным распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Африканская континентальная зона свободной торговли является вторым в мире после ВТО торговым объединением, включающим более 50 стран.