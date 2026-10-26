https://1prime.ru/20261026/mishustin-874622126.html

Мишустин поручил МИД подписать меморандум о взаимопонимании с ААК3СТ

Мишустин поручил МИД подписать меморандум о взаимопонимании с ААК3СТ - 26.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин поручил МИД подписать меморандум о взаимопонимании с ААК3СТ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МИД РФ подписать с секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли меморандум о... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T20:40+0300

2026-10-26T20:40+0300

2026-10-26T20:40+0300

россия

михаил мишустин

мид

мид рф

вто

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874622126.jpg?1793036434

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МИД РФ подписать с секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли меморандум о взаимопонимании. "Принять предложение МИДа России... о подписании Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли (АК3СТ). Поручить МИДу России подписать от имени правительства РФ указанный меморандум", - говорится в подписанном Мишустиным распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов. Африканская континентальная зона свободной торговли является вторым в мире после ВТО торговым объединением, включающим более 50 стран.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, мид, мид рф, вто