https://1prime.ru/20261026/mosbirzha-874610448.html

"Факторы поддержки рубля уже учтены в котировках": аналитики оценили курс

"Факторы поддержки рубля уже учтены в котировках": аналитики оценили курс - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Факторы поддержки рубля уже учтены в котировках": аналитики оценили курс

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник стабилизируется около уровня закрытия прошлой недели, обновив с утра минимум с начала августа –... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T15:29+0300

2026-10-26T15:29+0300

2026-10-26T15:40+0300

рынок

торги

юрий кравченко

ик "велес капитал"

банк россии

ук альфа-капитал

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник стабилизируется около уровня закрытия прошлой недели, обновив с утра минимум с начала августа – немного выше ключевой отметки 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.03 мск не менялся к закрытию пятницы и составлял 12,07 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,03-12,16 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,64 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,46 рубля. В боковике Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в понедельник притормозил в падении, удерживаясь немного выше психологического уровня 12 рублей за юань и оставаясь около минимумов с начала августа. Падение на 40 копеек (или на 3,2%) за прошлую неделю подталкивает игроков рынка к откупу валюты по привлекательному курсу. "Существующие факторы поддержки для рубля хорошо известны и могли быть уже учтены в котировках, в то время как умеренное снижение цен на нефть не позволяет развить дальнейшее укрепление рубля. С другой стороны, по-прежнему высокие цены на нефть не дают повода и для ослабления рубля", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,95% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,34% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.06 мск падала на 1,4%, до 110,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1%, до 101,9 пункта. Прогнозы Потенциал дальнейшего заметного укрепления российской валюты связан прежде всего с возможным дальнейшим снижением геополитической премии, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". "При отсутствии ухудшения внешнего фона ожидаем курс доллара в диапазоне 79,7–81,4 рубля, евро — 89,3–91,2 рубля. Впрочем, уровни вблизи 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро могут восприниматься участниками рынка как привлекательные для покупки иностранной валюты, поэтому по мере приближения курса к ним укрепление рубля последних недель может постепенно смениться коррекцией", - добавляет он. На исходе октября поддержку рублю традиционно оказывают налоговые выплаты, считает Спартак Соболев из "Альфа-Форекс". "Сказываются и очень комфортные экспортные цены на российские энергоносители, а также монетарная политика Банка России. Регулятор продолжает держать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Начало ноября доллар может встретить ниже отметки 80 рублей. Биржевые торги юанем до конца октября будут проходить в коридоре 11,75-12,30 рубля", - добавляет он. Ориентир по курсам на ближайшие дни Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал" оценивает в диапазоне 79,5–81,5 рубля за доллар, 89,5–91,5 рубля за евро и 11,9–12,2 рубля за юань.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, юрий кравченко, ик "велес капитал", банк россии, ук альфа-капитал