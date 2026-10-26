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На Москву пришлась четверть несырьевого неэнергетического экспорта России - 26.10.2026, ПРАЙМ
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На Москву пришлась четверть несырьевого неэнергетического экспорта России
На Москву пришлась четверть несырьевого неэнергетического экспорта России - 26.10.2026, ПРАЙМ
На Москву пришлась четверть несырьевого неэнергетического экспорта России
Четверть несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам прошлого года пришлась на Москву, сообщил журналистам генеральный директор Московского... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T17:24+0300
2026-10-26T17:30+0300
россия
москва
белоруссия
казахстан
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Четверть несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам прошлого года пришлась на Москву, сообщил журналистам генеральный директор Московского экспортного центра (МЭЦ) Виталий Степанов. "Если говорить про объемы, то в такой категории, как несырьевой неэнергетический экспорт товаров, то есть таких товаров, как например медицинские изделия, пищевая продукция, высокотехнологичные товары, на долю Москвы приходится четверть всего несырьевого экспорта страны", - отметил Степанов. Согласно презентации, с которой выступал Степанов, доля Москвы составила по итогам 2025 года 25,4%. При этом каждая пятая (21,5%) организация, которая занимается экспортом несырьевой неэнергетической продукции, находится в Москве. Степанов добавил, что доля Москвы в общем экспорте услуг страны составила по итогам 2025 года 46%. Это, например, IT-решения, туризм, транспортные и финансовые услуги. При этом в экспорте IT-услуг на столицу пришлась доля в 56%. По итогам 2025 года главными торговыми партнерами Москвы стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция и Бразилия, отметил Степанов. "За последние девять лет, мы подсчитали, вместе с компаниями заработали дополнительно 171 миллиард рублей дополнительной экспортной выручки... Это по результатам тех проектов, которые мы делаем", - отметил генеральный директор МЭЦ, говоря об итогах работы центра по состоянию на август 2026 года. Он добавил, что это более 4 тысяч заключенных контрактов с партнерами из 115 стран.
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россия, москва, белоруссия, казахстан
РОССИЯ, МОСКВА, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН
17:24 26.10.2026 (обновлено: 17:30 26.10.2026)
 
На Москву пришлась четверть несырьевого неэнергетического экспорта России

МЭЦ: четверть несырьевого неэнергетического экспорта России пришлась на Москву

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Четверть несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам прошлого года пришлась на Москву, сообщил журналистам генеральный директор Московского экспортного центра (МЭЦ) Виталий Степанов.
"Если говорить про объемы, то в такой категории, как несырьевой неэнергетический экспорт товаров, то есть таких товаров, как например медицинские изделия, пищевая продукция, высокотехнологичные товары, на долю Москвы приходится четверть всего несырьевого экспорта страны", - отметил Степанов.
Согласно презентации, с которой выступал Степанов, доля Москвы составила по итогам 2025 года 25,4%. При этом каждая пятая (21,5%) организация, которая занимается экспортом несырьевой неэнергетической продукции, находится в Москве.
Степанов добавил, что доля Москвы в общем экспорте услуг страны составила по итогам 2025 года 46%. Это, например, IT-решения, туризм, транспортные и финансовые услуги. При этом в экспорте IT-услуг на столицу пришлась доля в 56%.
По итогам 2025 года главными торговыми партнерами Москвы стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция и Бразилия, отметил Степанов.
"За последние девять лет, мы подсчитали, вместе с компаниями заработали дополнительно 171 миллиард рублей дополнительной экспортной выручки... Это по результатам тех проектов, которые мы делаем", - отметил генеральный директор МЭЦ, говоря об итогах работы центра по состоянию на август 2026 года.
Он добавил, что это более 4 тысяч заключенных контрактов с партнерами из 115 стран.
 
РОССИЯМОСКВАБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАН
 
 
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