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МТС запустил оплату по QR-коду в Южной Корее

МТС запустил оплату по QR-коду в Южной Корее - 26.10.2026, ПРАЙМ

МТС запустил оплату по QR-коду в Южной Корее

МТС запустил оплату товаров по QR-коду в Южной Корее через приложение "Мой МТС", сообщил оператор связи. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:02+0300

2026-10-26T12:02+0300

2026-10-26T12:05+0300

технологии

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мтс

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. МТС запустил оплату товаров по QR-коду в Южной Корее через приложение "Мой МТС", сообщил оператор связи. "МТС объявляет о запуске для физических лиц оплаты товаров и услуг в Южной Корее по национальному QR-коду через приложение "Мой МТС". Оплату по QR принимают большинство торговых точек страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что платежи работают на базе южнокорейской платежной инфраструктуры Zero Pay. Оплата через приложение возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в южнокорейскую вону. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции, пояснил оператор связи. "Войти в приложение "Мой МТС" можно с номером телефона любого оператора мобильной связи", - добавляется в сообщении.

южная корея

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, южная корея, мтс