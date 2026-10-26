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МТС запустил оплату по QR-коду в Южной Корее
МТС запустил оплату по QR-коду в Южной Корее - 26.10.2026, ПРАЙМ
МТС запустил оплату по QR-коду в Южной Корее
МТС запустил оплату товаров по QR-коду в Южной Корее через приложение "Мой МТС", сообщил оператор связи. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:02+0300
2026-10-26T12:02+0300
2026-10-26T12:05+0300
технологии
россия
южная корея
мтс
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. МТС запустил оплату товаров по QR-коду в Южной Корее через приложение "Мой МТС", сообщил оператор связи. "МТС объявляет о запуске для физических лиц оплаты товаров и услуг в Южной Корее по национальному QR-коду через приложение "Мой МТС". Оплату по QR принимают большинство торговых точек страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что платежи работают на базе южнокорейской платежной инфраструктуры Zero Pay. Оплата через приложение возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в южнокорейскую вону. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции, пояснил оператор связи. "Войти в приложение "Мой МТС" можно с номером телефона любого оператора мобильной связи", - добавляется в сообщении.
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технологии, россия, южная корея, мтс
Технологии, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МТС
МТС запустил оплату по QR-коду в Южной Корее
МТС запустил оплату товаров по QR-коду в Южной Корее через приложение "Мой МТС"
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. МТС запустил оплату товаров по QR-коду в Южной Корее через приложение "Мой МТС", сообщил оператор связи.
"МТС объявляет о запуске для физических лиц оплаты товаров и услуг в Южной Корее по национальному QR-коду через приложение "Мой МТС". Оплату по QR принимают большинство торговых точек страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что платежи работают на базе южнокорейской платежной инфраструктуры Zero Pay. Оплата через приложение возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков.
Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в южнокорейскую вону. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции, пояснил оператор связи.
"Войти в приложение "Мой МТС" можно с номером телефона любого оператора мобильной связи", - добавляется в сообщении.