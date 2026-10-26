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В Нигерии завершат строительство седьмой линии сжижения газа

В Нигерии завершат строительство седьмой линии сжижения газа - 26.10.2026, ПРАЙМ

В Нигерии завершат строительство седьмой линии сжижения газа

В Нигерии завершится строительство седьмой линии сжижения газа в 2027 году, что позволит увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в стране до 30... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:16+0300

2026-10-26T14:16+0300

2026-10-26T14:16+0300

газ

нигерия

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. В Нигерии завершится строительство седьмой линии сжижения газа в 2027 году, что позволит увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в стране до 30 миллионов тонн, заявил министр по вопросам газовых ресурсов Экперике Экпо. "Строительство седьмой линии завода СПГ продолжается, и на этом заводе будет производиться еще 8 миллионов тонн СПГ в дополнение к существующим 22 миллионам, то есть всего будет производиться 30 миллионов тонн. Ожидается, что проект будет завершен к 2027 году", - сказал он журналистам в кулуарах 28-й министерской встречи форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Окончательное инвестиционное решение было принято в декабре 2019 года. Расширяются мощности завода NLNG, уже управляющего шестью линиями сжижения газа в Нигерии.

нигерия

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газ, нигерия