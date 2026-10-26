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"Норникель" сохранил прогноз выплавки никеля по итогам текущего года
"Норникель" сохранил прогноз выплавки никеля по итогам текущего года - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Норникель" сохранил прогноз выплавки никеля по итогам текущего года
"Норникель" сохранил прогноз выплавки никеля по итогам текущего года - в размере от 193 до 203 тысяч тонн, сообщила компания. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:36+0300
2026-10-26T13:36+0300
2026-10-26T13:36+0300
норникель
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Норникель" сохранил прогноз выплавки никеля по итогам текущего года - в размере от 193 до 203 тысяч тонн, сообщила компания. Согласно представленной таблице, "Норникель" ожидает общего выпуска металла по итогам текущего года на уровне 193-203 тысяч тонн, что соответствуют предшествовавшему прогнозу.
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норникель
"Норникель" сохранил прогноз выплавки никеля по итогам текущего года
"Норникель" сохранил прогноз выплавки никеля по итогам текущего года
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Норникель" сохранил прогноз выплавки никеля по итогам текущего года - в размере от 193 до 203 тысяч тонн, сообщила компания.
Согласно представленной таблице, "Норникель" ожидает общего выпуска металла по итогам текущего года на уровне 193-203 тысяч тонн, что соответствуют предшествовавшему прогнозу.