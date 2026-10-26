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"Норникель" сохранил прогноз по производству платины в 2026 году

"Норникель" сохранил прогноз по производству платины в 2026 году - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Норникель" сохранил прогноз по производству платины в 2026 году

"Норникель" сохранил прогноз по производству платины по итогам текущего года - в объеме от 616 до 636 тысяч тройских унций, сообщила компания. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T13:36+0300

2026-10-26T13:36+0300

2026-10-26T13:36+0300

промышленность

гмк норильский никель

норникель

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874603804.jpg?1793010998

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Норникель" сохранил прогноз по производству платины по итогам текущего года - в объеме от 616 до 636 тысяч тройских унций, сообщила компания. Согласно представленной таблице, "Норникель" ожидает выплавку этого металла в 2026 году на уровне 616-636 тысяч тройских унций, что соответствует прежнему, июльскому прогнозу. При этом по итогам января-сентября текущего года фактическая выплавка платины снизилась на 2%, до 472 тысячи унций. "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

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