https://1prime.ru/20261026/nornikel-874603804.html
"Норникель" сохранил прогноз по производству платины в 2026 году
"Норникель" сохранил прогноз по производству платины в 2026 году - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Норникель" сохранил прогноз по производству платины в 2026 году
"Норникель" сохранил прогноз по производству платины по итогам текущего года - в объеме от 616 до 636 тысяч тройских унций, сообщила компания. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:36+0300
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промышленность
гмк норильский никель
норникель
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Норникель" сохранил прогноз по производству платины по итогам текущего года - в объеме от 616 до 636 тысяч тройских унций, сообщила компания.
Согласно представленной таблице, "Норникель" ожидает выплавку этого металла в 2026 году на уровне 616-636 тысяч тройских унций, что соответствует прежнему, июльскому прогнозу.
При этом по итогам января-сентября текущего года фактическая выплавка платины снизилась на 2%, до 472 тысячи унций.
"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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промышленность, гмк норильский никель, норникель
Промышленность, ГМК Норильский никель, Норникель
"Норникель" сохранил прогноз по производству платины в 2026 году
"Норникель" сохранил прогноз по производству платины в 2026 году
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Норникель" сохранил прогноз по производству платины по итогам текущего года - в объеме от 616 до 636 тысяч тройских унций, сообщила компания.
Согласно представленной таблице, "Норникель" ожидает выплавку этого металла в 2026 году на уровне 616-636 тысяч тройских унций, что соответствует прежнему, июльскому прогнозу.
При этом по итогам января-сентября текущего года фактическая выплавка платины снизилась на 2%, до 472 тысячи унций.
"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.