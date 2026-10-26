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"Норникель" сохранил прогноз выпуска палладия на 2026 год - 26.10.2026, ПРАЙМ
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"Норникель" сохранил прогноз выпуска палладия на 2026 год
"Норникель" сохранил прогноз выпуска палладия на 2026 год - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Норникель" сохранил прогноз выпуска палладия на 2026 год
Норникель" сохранил прогноз выпуска палладия на текущий год - на уровне 2,415-2,465 миллиона тройских унций, сообщила компания. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:37+0300
2026-10-26T14:58+0300
рынок
промышленность
норникель
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ.Норникель" сохранил прогноз выпуска палладия на текущий год - на уровне 2,415-2,465 миллиона тройских унций, сообщила компания."Компания подтверждает прогноз производства металлов на 2026 год в рамках ранее опубликованного", - говорится в сообщении.Согласно представленной таблице, "Норникель" ожидает объем выпуска металла по итогам текущего года на уровне 2,415-2,465 миллиона тройских унций, что соответствует прежнему прогнозу компании.В конце июля компания прогнозировала производство палладия в диапазоне 2,415-2,465 миллиона тройских унций."Ожидаем, что производство меди и палладия сложится ближе к верхней границе годового прогноза", - уточнил первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Евгений Федоров, его слова приводит пресс-служба.По итогам января-сентября 2026 года компания сократила выпуск палладия на 4% в годовом выражении, до 1,934 миллиона тройских унций, а платины - на 2%, до 472 тысяч унций на фоне эффекта более высокой базы аналогичного периода 2025 года из-за сокращения сроков модернизации печи взвешенной плавки № 2 (ПВП-2) и реализации программы повышения производственной эффективности.
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рынок, промышленность, норникель
Рынок, Промышленность, Норникель
13:37 26.10.2026 (обновлено: 14:58 26.10.2026)
 
"Норникель" сохранил прогноз выпуска палладия на 2026 год

Норникель сохранил прогноз выпуска палладия на 2026 год

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ.Норникель" сохранил прогноз выпуска палладия на текущий год - на уровне 2,415-2,465 миллиона тройских унций, сообщила компания.
"Компания подтверждает прогноз производства металлов на 2026 год в рамках ранее опубликованного", - говорится в сообщении.
Согласно представленной таблице, "Норникель" ожидает объем выпуска металла по итогам текущего года на уровне 2,415-2,465 миллиона тройских унций, что соответствует прежнему прогнозу компании.
В конце июля компания прогнозировала производство палладия в диапазоне 2,415-2,465 миллиона тройских унций.
"Ожидаем, что производство меди и палладия сложится ближе к верхней границе годового прогноза", - уточнил первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Евгений Федоров, его слова приводит пресс-служба.
По итогам января-сентября 2026 года компания сократила выпуск палладия на 4% в годовом выражении, до 1,934 миллиона тройских унций, а платины - на 2%, до 472 тысяч унций на фоне эффекта более высокой базы аналогичного периода 2025 года из-за сокращения сроков модернизации печи взвешенной плавки № 2 (ПВП-2) и реализации программы повышения производственной эффективности.
 
РынокПромышленностьНорникель
 
 
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