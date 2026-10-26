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"Норникель" подтвердил прогноз по выпуску меди в 2026 году

"Норникель" подтвердил прогноз по выпуску меди в 2026 году - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Норникель" подтвердил прогноз по выпуску меди в 2026 году

"Норникель" подтвердил прогноз по производству меди в 2026 году в объеме 336-356 тысяч тонн без учета Забайкальского дивизиона, сообщила компания. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T13:52+0300

2026-10-26T13:52+0300

2026-10-26T13:52+0300

промышленность

гмк норильский никель

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874604519.jpg?1793011929

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Норникель" подтвердил прогноз по производству меди в 2026 году в объеме 336-356 тысяч тонн без учета Забайкальского дивизиона, сообщила компания. Согласно представленной таблице, "Норникель" ожидает объем выпуска металла в текущем году на уровне 336-356 тысяч тонн без учета Забайкальского дивизиона, в Забайкальском дивизионе - в объеме 69-73 тысячи тонн, что соответствует июльскому прогнозу компании. "Мы подтверждаем прогноз производства металлов на 2026 год и ожидаем, что производство меди и палладия сложится ближе к верхней границе годового прогноза", - уточнил первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Евгений Федоров, его слова приведены в сообщении. По итогам января-сентября 2026 года выплавка меди с учетом Забайкальского дивизиона снизилась лишь на 0,5% в годовом выражении - до 311,777 тысячи тонн. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, гмк норильский никель