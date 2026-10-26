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"Норникель": ремонт печи в 2027 году скажется на выплавке
"Норникель": ремонт печи в 2027 году скажется на выплавке - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Норникель": ремонт печи в 2027 году скажется на выплавке
"Норникель" допускает, что капитальный ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-1) на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) в Норильске в следующем году скажется | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:53+0300
2026-10-26T13:53+0300
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промышленность
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Норникель" допускает, что капитальный ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-1) на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) в Норильске в следующем году скажется на выплавке ключевых металлов в 2028 году, сообщил первый вице-президент - операционный директор компании Евгений Федоров. "В следующем году компания начнет девятимесячный капитальный ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-1) - основного металлургического агрегата никелевого контура на Надеждинском металлургическом заводе... Мы ожидаем, что ремонт скажется на выполнении производственной программы по ключевым металлам в 2027-м и, возможно, в 2028 году", - сказал он. Федоров отметил, что в рамках работ будет проведена полная реконструкция печи, что позволит увеличить ее производительность, также проведут ремонт котла-утилизатора. В мае "Норникель" заявил, что досрочно ввел в эксплуатацию собственную обеднительную электропечь (ОЭП) на "Надежде" после капремонта. Печь предназначена для переработки шлаков, которые получаются после плавки рудного концентрата. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.
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промышленность, норильск, гмк норильский никель
Промышленность, Норильск, ГМК Норильский никель
"Норникель": ремонт печи в 2027 году скажется на выплавке
Федоров: ремонт печи взвешенной плавки в Норильске скажется на ключевых металлах
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Норникель" допускает, что капитальный ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-1) на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) в Норильске в следующем году скажется на выплавке ключевых металлов в 2028 году, сообщил первый вице-президент - операционный директор компании Евгений Федоров.
"В следующем году компания начнет девятимесячный капитальный ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-1) - основного металлургического агрегата никелевого контура на Надеждинском металлургическом заводе... Мы ожидаем, что ремонт скажется на выполнении производственной программы по ключевым металлам в 2027-м и, возможно, в 2028 году", - сказал он.
Федоров отметил, что в рамках работ будет проведена полная реконструкция печи, что позволит увеличить ее производительность, также проведут ремонт котла-утилизатора.
В мае "Норникель
" заявил, что досрочно ввел в эксплуатацию собственную обеднительную электропечь (ОЭП) на "Надежде" после капремонта. Печь предназначена для переработки шлаков, которые получаются после плавки рудного концентрата.
"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.