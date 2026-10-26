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"Норникель": ремонт печи в 2027 году скажется на выплавке

"Норникель": ремонт печи в 2027 году скажется на выплавке - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Норникель": ремонт печи в 2027 году скажется на выплавке

"Норникель" допускает, что капитальный ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-1) на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) в Норильске в следующем году скажется | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T13:53+0300

2026-10-26T13:53+0300

2026-10-26T13:53+0300

промышленность

норильск

гмк норильский никель

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Норникель" допускает, что капитальный ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-1) на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) в Норильске в следующем году скажется на выплавке ключевых металлов в 2028 году, сообщил первый вице-президент - операционный директор компании Евгений Федоров. "В следующем году компания начнет девятимесячный капитальный ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-1) - основного металлургического агрегата никелевого контура на Надеждинском металлургическом заводе... Мы ожидаем, что ремонт скажется на выполнении производственной программы по ключевым металлам в 2027-м и, возможно, в 2028 году", - сказал он. Федоров отметил, что в рамках работ будет проведена полная реконструкция печи, что позволит увеличить ее производительность, также проведут ремонт котла-утилизатора. В мае "Норникель" заявил, что досрочно ввел в эксплуатацию собственную обеднительную электропечь (ОЭП) на "Надежде" после капремонта. Печь предназначена для переработки шлаков, которые получаются после плавки рудного концентрата. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.

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