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Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать ситуацию в экономике

Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать ситуацию в экономике - 26.10.2026, ПРАЙМ

Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать ситуацию в экономике

Вице-премьер России Александр Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать любые значимые отклонения фактических показателей в экономике и отраслях от... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T15:17+0300

2026-10-26T15:17+0300

2026-10-26T15:17+0300

россия

александр новак

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать любые значимые отклонения фактических показателей в экономике и отраслях от прогнозных значений и доложить о причинах и принимаемых мерах, сообщила в понедельник пресс-служба правительства. Отмечается, что Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. В центре внимания встречи находились основные макроэкономические показатели за январь – август, а также данные за последние два месяца, сформированные на основании оперативных индикаторов. "Александр Новак поручил отраслевым ведомствам детально проанализировать любые значимые отклонения фактических показателей от прогнозных значений и доложить о причинах и принимаемых мерах", - говорится в сообщении. Рост ВВП в августе ускорился до 0,8% год к году после 0,6% в июле, а в целом с начала года по август экономика выросла на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года, добавил кабмин. По итогам 8 месяцев выпуск промышленности сохранился на уровне прошлого года, обрабатывающего сектора – увеличился на 0,4%, добавляется в сообщении. "Также была детально рассмотрена ситуация в строительстве, сельском хозяйстве и в других отраслях. Экономику продолжает поддерживать потребительский спрос. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за восемь месяцев увеличился на 4,5%. Реальные заработные платы за семь месяцев выросли на 6%. Безработица остается на исторически низком уровне – 2,2%", - указали в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак