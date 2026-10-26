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Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать ситуацию в экономике - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать ситуацию в экономике
Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать ситуацию в экономике - 26.10.2026, ПРАЙМ
Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать ситуацию в экономике
Вице-премьер России Александр Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать любые значимые отклонения фактических показателей в экономике и отраслях от... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:17+0300
2026-10-26T15:17+0300
россия
александр новак
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать любые значимые отклонения фактических показателей в экономике и отраслях от прогнозных значений и доложить о причинах и принимаемых мерах, сообщила в понедельник пресс-служба правительства. Отмечается, что Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. В центре внимания встречи находились основные макроэкономические показатели за январь – август, а также данные за последние два месяца, сформированные на основании оперативных индикаторов. "Александр Новак поручил отраслевым ведомствам детально проанализировать любые значимые отклонения фактических показателей от прогнозных значений и доложить о причинах и принимаемых мерах", - говорится в сообщении. Рост ВВП в августе ускорился до 0,8% год к году после 0,6% в июле, а в целом с начала года по август экономика выросла на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года, добавил кабмин. По итогам 8 месяцев выпуск промышленности сохранился на уровне прошлого года, обрабатывающего сектора – увеличился на 0,4%, добавляется в сообщении. "Также была детально рассмотрена ситуация в строительстве, сельском хозяйстве и в других отраслях. Экономику продолжает поддерживать потребительский спрос. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за восемь месяцев увеличился на 4,5%. Реальные заработные платы за семь месяцев выросли на 6%. Безработица остается на исторически низком уровне – 2,2%", - указали в пресс-службе.
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россия, александр новак
РОССИЯ, Александр Новак
15:17 26.10.2026
 
Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать ситуацию в экономике

Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать отклонения показателей в экономике

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать любые значимые отклонения фактических показателей в экономике и отраслях от прогнозных значений и доложить о причинах и принимаемых мерах, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.
Отмечается, что Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. В центре внимания встречи находились основные макроэкономические показатели за январь – август, а также данные за последние два месяца, сформированные на основании оперативных индикаторов.
"Александр Новак поручил отраслевым ведомствам детально проанализировать любые значимые отклонения фактических показателей от прогнозных значений и доложить о причинах и принимаемых мерах", - говорится в сообщении.
Рост ВВП в августе ускорился до 0,8% год к году после 0,6% в июле, а в целом с начала года по август экономика выросла на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года, добавил кабмин.
По итогам 8 месяцев выпуск промышленности сохранился на уровне прошлого года, обрабатывающего сектора – увеличился на 0,4%, добавляется в сообщении.
"Также была детально рассмотрена ситуация в строительстве, сельском хозяйстве и в других отраслях. Экономику продолжает поддерживать потребительский спрос. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за восемь месяцев увеличился на 4,5%. Реальные заработные платы за семь месяцев выросли на 6%. Безработица остается на исторически низком уровне – 2,2%", - указали в пресс-службе.
 
РОССИЯАлександр Новак
 
 
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