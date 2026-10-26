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На рынке новостроек в "старой" Москве сменился лидер по выручке

На рынке новостроек в "старой" Москве сменился лидер по выручке - 26.10.2026, ПРАЙМ

На рынке новостроек в "старой" Москве сменился лидер по выручке

На рынке новостроек "старой" Москвы впервые за 11 лет сменился лидер по выручке: компания MR по итогам третьего квартала с результатом 33,3 миллиарда рублей... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T11:49+0300

2026-10-26T11:49+0300

2026-10-26T11:49+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. На рынке новостроек "старой" Москвы впервые за 11 лет сменился лидер по выручке: компания MR по итогам третьего квартала с результатом 33,3 миллиарда рублей обошла ПИК, заработавший 29 миллиардов рублей, подсчитали аналитики риелторской компании "Метриум". По ее данным, в третьем квартале 2026 года в новостройках "старой" Москвы с физическими лицами было заключено 9,6 тысячи ДДУ на 511,1 тысячи квадратных метров, что, по оценкам компании, принесло девелоперам 333,8 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество сделок снизилось на 36,7%, проданная площадь – на 32,2%, оценочная выручка – на 18,3%. "Лидером рейтинга самых успешных девелоперов "старой" Москвы стала компания MR. Это историческое событие, ведь ранее на протяжении 11 лет подряд бессменным обладателем первого места был застройщик ПИК", – говорится в сообщении. Как уточняется в нем, в третьем квартале в проектах MR в "старой" Москве оформлено 906 договоров долевого участия на 53,1 тысячи квадратных метров, что принесло 33,3 миллиарда рублей. ПИК же заключил более 1,5 тысяч ДДУ на 66,9 тысячи квадратных метров, заработав 29 миллиардов рублей. При этом "Метриум" отдельно учитывал выручку дочерней компании ПИКа Forma, которая с показателем 14,1 миллиарда рублей заняла пятое место. На третьем месте расположилась компания "Донстрой", заработавшая за квартал, по подсчетам аналитиков "Метриума", 28,3 миллиарда рублей. Level Group с результатом 21,8 миллиарда рублей заняла четвертую позицию. Также в десятку крупнейших по выручке девелоперов "старой" Москвы по версии риелторской компании вошли "Гранель", ФСК, ЛСР, "Брусника", "Аквилон". "На долю проектов от десяти самых успешных девелоперов в исторических границах столицы по итогам третьего квартала 2026 года пришлось 62,7% сделок с дольщиками (6 тысяч ДДУ), 60,8% реализованной площади (310,7 тысячи квадратных метров), 55,9% оценочной выручки (186,6 миллиарда рублей)", – отмечается в сообщении.

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недвижимость, бизнес, москва, пик, "метриум", донстрой, новостройки