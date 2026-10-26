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Самарская область соберет заявки на облигации на 23 миллиарда рублей

Самарская область соберет заявки на облигации на 23 миллиарда рублей - 26.10.2026, ПРАЙМ

Самарская область соберет заявки на облигации на 23 миллиарда рублей

Министерство финансов Самарской области планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на облигации с переменным купоном объемом 23 миллиарда рублей, сообщил РИА | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T11:41+0300

2026-10-26T11:41+0300

2026-10-26T11:42+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Самарской области планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на облигации с переменным купоном объемом 23 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке будет определен позже. Самарская область намерена разместить трехлетние облигации серии 34017 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 ноября. Генеральный агент по размещению - SberCIB.

самарская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, россия, самарская область, банк россии