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Самарская область соберет заявки на облигации на 23 миллиарда рублей
Самарская область соберет заявки на облигации на 23 миллиарда рублей - 26.10.2026, ПРАЙМ
Самарская область соберет заявки на облигации на 23 миллиарда рублей
Министерство финансов Самарской области планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на облигации с переменным купоном объемом 23 миллиарда рублей, сообщил РИА | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T11:41+0300
2026-10-26T11:41+0300
2026-10-26T11:42+0300
рынок
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банк россии
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Самарской области планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на облигации с переменным купоном объемом 23 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке будет определен позже. Самарская область намерена разместить трехлетние облигации серии 34017 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 ноября. Генеральный агент по размещению - SberCIB.
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рынок, финансы, россия, самарская область, банк россии
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Самарская область, Банк России
Самарская область соберет заявки на облигации на 23 миллиарда рублей
Минфин Самарской области планирует 17 ноября собрать заявки на облигации на 23 млрд рублей
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Самарской области планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на облигации с переменным купоном объемом 23 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке будет определен позже.
Самарская область намерена разместить трехлетние облигации серии 34017 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 ноября. Генеральный агент по размещению - SberCIB.