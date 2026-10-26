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Магаданская облдума приняла законы о налоговых преференциях для бизнеса

Магаданская облдума приняла законы о налоговых преференциях для бизнеса - 26.10.2026, ПРАЙМ

Магаданская облдума приняла законы о налоговых преференциях для бизнеса

Магаданская областная Дума приняла блок законов, предусматривающих налоговые преференции для представителей креативных индустрий, сообщает пресс-служба... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T05:24+0300

2026-10-26T05:24+0300

2026-10-26T05:24+0300

россия

магаданская область

колыма

дальний восток

владимир путин

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МАГАДАН, 26 окт - ПРАЙМ. Магаданская областная Дума приняла блок законов, предусматривающих налоговые преференции для представителей креативных индустрий, сообщает пресс-служба законотворческого органа региона. Магаданская областная Дума приняла блок законов о налоговых преференциях для бизнеса. Новые меры предусматривают снижение фискальной нагрузки на представителей креативных индустрий, продление инвестиционного налогового вычета для телекоммуникационных компаний и предприятий, поддерживающих образование и детский спорт, а также освобождение от налога на имущество управляющих компаний территорий опережающего развития. Все законодательные инициативы внесены губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и приняты в окончательной редакции на десятом очередном заседании регионального парламента. Одним из ключевых решений стало установление минимальной налоговой ставки для представителей креативных индустрий. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в этой сфере по упрощенной системе налогообложения, ставка составит 1% независимо от выбранного объекта налогообложения - "доходы" или "доходы минус расходы". Воспользоваться преференцией смогут предприниматели и организации, официально признанные субъектами креативных индустрий и включенные в соответствующий единый реестр. К этой сфере относятся направления, связанные с историко-культурным наследием, литературой и искусством, информационными технологиями, прикладным творчеством. До 2030 года продлено действие инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций для телекоммуникационных компаний, а также предприятий, оказывающих материальную поддержку школам, детским садам и организациям спортивной подготовки. В Магаданской области зарегистрировано 36 компаний, работающих в сфере телекоммуникаций. Из них 15 применяют общую систему налогообложения и являются плательщиками налога на прибыль. Механизм инвестиционного налогового вычета также стимулирует участие бизнеса в развитии образовательной инфраструктуры. По данным регионального министерства образования, за 2023-2026 годы образовательным организациям Колымы оказана материальная помощь на сумму более 25 миллионов рублей. Еще одно решение касается налоговых условий для функционирования территории опережающего развития в Магаданской области. От налога на имущество организаций освобождены управляющие компании ТОР, определенные правительством РФ, а также их дочерние общества. Льгота распространяется на имущество, расположенное в границах территории опережающего развития и необходимое для обеспечения ее деятельности. По поручению президента России Владимира Путина, с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике начнет работу Единая территория опережающего развития.

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россия, магаданская область, колыма, дальний восток, владимир путин