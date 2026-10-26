https://1prime.ru/20261026/peskov-874602268.html

В Кремле прокомментировали решение о возобновлении переговоров по Украине

В Кремле прокомментировали решение о возобновлении переговоров по Украине - 26.10.2026, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали решение о возобновлении переговоров по Украине

Решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T13:05+0300

2026-10-26T13:05+0300

2026-10-26T13:05+0300

россия

общество

сша

украина

абу-даби

дмитрий песков

владимир путин

стив уиткофф

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1a/874602110_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_eddd931a90b17d88477a5c1d25e36c03.jpg

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях", - сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин ранее информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби.

сша

украина

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, украина, абу-даби, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф