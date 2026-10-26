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В Кремле прокомментировали решение о возобновлении переговоров по Украине
В Кремле прокомментировали решение о возобновлении переговоров по Украине - 26.10.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали решение о возобновлении переговоров по Украине
Решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:05+0300
2026-10-26T13:05+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях", - сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин ранее информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби.
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россия, общество , сша, украина, абу-даби, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф
РОССИЯ, Общество , США, УКРАИНА, Абу-Даби, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
В Кремле прокомментировали решение о возобновлении переговоров по Украине
Песков: решение о возобновлении переговоров по Украине не ограничивает боевые действия
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин ранее информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби.