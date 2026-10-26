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В Подмосковье число безбилетных проездов в автобусах выросло на 72,1%

В Подмосковье число безбилетных проездов в автобусах выросло на 72,1% - 26.10.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье число безбилетных проездов в автобусах выросло на 72,1%

Число безбилетных проездов в автобусах Подмосковья выросло на 72,1% с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает министерство... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T20:58+0300

2026-10-26T20:58+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Число безбилетных проездов в автобусах Подмосковья выросло на 72,1% с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "С начала 2026 года инспекторы административно-пассажирской инспекции Московской области составили более 30 тысяч постановлений за безбилетный проезд в автобусах Мострансавто… это на 72,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в пресс-службе ведомства. Согласно сообщению, проверки оплаты проезда на маршрутах Мострансавто проводятся на регулярной основе. По количеству выявленных нарушений лидирует маршрут №21 "Лобня (микрорайон Южный) – Шереметьево", с начала года здесь составлено 3 616 постановлений. Второе место занимает маршрут №367 "Константиново – Москва (метро Домодедовская)" с учетом всех вариантов движения — 2 229 постановлений. На третьем месте — маршрут №1 "Красная Поляна – улица Текстильная – станция Лобня", где зафиксировано 1 169 случаев безбилетного проезда.

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