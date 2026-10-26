Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье число безбилетных проездов в автобусах выросло на 72,1% - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/podmoskove-874622549.html
В Подмосковье число безбилетных проездов в автобусах выросло на 72,1%
В Подмосковье число безбилетных проездов в автобусах выросло на 72,1% - 26.10.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье число безбилетных проездов в автобусах выросло на 72,1%
Число безбилетных проездов в автобусах Подмосковья выросло на 72,1% с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает министерство... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:58+0300
2026-10-26T20:58+0300
бизнес
россия
московская область
подмосковье
москва
аэропорт шереметьево
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874622549.jpg?1793037527
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Число безбилетных проездов в автобусах Подмосковья выросло на 72,1% с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "С начала 2026 года инспекторы административно-пассажирской инспекции Московской области составили более 30 тысяч постановлений за безбилетный проезд в автобусах Мострансавто… это на 72,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в пресс-службе ведомства. Согласно сообщению, проверки оплаты проезда на маршрутах Мострансавто проводятся на регулярной основе. По количеству выявленных нарушений лидирует маршрут №21 "Лобня (микрорайон Южный) – Шереметьево", с начала года здесь составлено 3 616 постановлений. Второе место занимает маршрут №367 "Константиново – Москва (метро Домодедовская)" с учетом всех вариантов движения — 2 229 постановлений. На третьем месте — маршрут №1 "Красная Поляна – улица Текстильная – станция Лобня", где зафиксировано 1 169 случаев безбилетного проезда.
московская область
подмосковье
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, московская область, подмосковье, москва, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, МОСКВА, аэропорт Шереметьево
20:58 26.10.2026
 
В Подмосковье число безбилетных проездов в автобусах выросло на 72,1%

Число безбилетных проездов в автобусах Подмосковья выросло на 72,1% с начала года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Число безбилетных проездов в автобусах Подмосковья выросло на 72,1% с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"С начала 2026 года инспекторы административно-пассажирской инспекции Московской области составили более 30 тысяч постановлений за безбилетный проезд в автобусах Мострансавто… это на 72,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, проверки оплаты проезда на маршрутах Мострансавто проводятся на регулярной основе. По количеству выявленных нарушений лидирует маршрут №21 "Лобня (микрорайон Южный) – Шереметьево", с начала года здесь составлено 3 616 постановлений. Второе место занимает маршрут №367 "Константиново – Москва (метро Домодедовская)" с учетом всех вариантов движения — 2 229 постановлений. На третьем месте — маршрут №1 "Красная Поляна – улица Текстильная – станция Лобня", где зафиксировано 1 169 случаев безбилетного проезда.
 
БизнесРОССИЯМосковская областьПОДМОСКОВЬЕМОСКВАаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала