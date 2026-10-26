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Число сошедших с путей вагонов грузового поезда на Урале выросло до 39 - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Число сошедших с путей вагонов грузового поезда на Урале выросло до 39
Число сошедших с путей вагонов грузового поезда на Урале выросло до 39 - 26.10.2026, ПРАЙМ
Число сошедших с путей вагонов грузового поезда на Урале выросло до 39
Количество сошедших с путей вагонов грузового поезда в Свердловской области выросло с 20 до 39, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:00+0300
2026-10-26T12:16+0300
происшествия
россия
свердловская область
мчс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874599064.jpg?1793006201
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – ПРАЙМ. Количество сошедших с путей вагонов грузового поезда в Свердловской области выросло с 20 до 39, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону."По информации Свердловской железной дороги, наблюдается горение семи цистерн, сошло с путей 39 вагонов", – говорится в оперативной сводке ведомства на сайте.По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, в ночь на понедельник на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль Свердловской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. Пострадавших нет. Как ранее уточнял региональный главк МЧС, в результате схода вагонов загорелись семь цистерн, всего сошло с путей 20 вагонов, возгорание на данный момент ликвидировано.По уточнению СвЖД, движение грузовых поездов на перегоне, где случилось происшествие, приостановлено, пассажирские поезда там не курсируют.
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россия, свердловская область, мчс
Происшествия, РОССИЯ, Свердловская область, МЧС
12:00 26.10.2026 (обновлено: 12:16 26.10.2026)
 
Число сошедших с путей вагонов грузового поезда на Урале выросло до 39

Число сошедших с путей вагонов грузового поезда в Свердловской области выросло до 39

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – ПРАЙМ. Количество сошедших с путей вагонов грузового поезда в Свердловской области выросло с 20 до 39, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"По информации Свердловской железной дороги, наблюдается горение семи цистерн, сошло с путей 39 вагонов", – говорится в оперативной сводке ведомства на сайте.
По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, в ночь на понедельник на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль Свердловской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. Пострадавших нет. Как ранее уточнял региональный главк МЧС, в результате схода вагонов загорелись семь цистерн, всего сошло с путей 20 вагонов, возгорание на данный момент ликвидировано.
По уточнению СвЖД, движение грузовых поездов на перегоне, где случилось происшествие, приостановлено, пассажирские поезда там не курсируют.
 
ПроисшествияРОССИЯСвердловская областьМЧС
 
 
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