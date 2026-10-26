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Три пассажирских поезда из Москвы отправятся в понедельник позже графика

Три пассажирских поезда из Москвы отправятся в понедельник позже графика - 26.10.2026, ПРАЙМ

Три пассажирских поезда из Москвы отправятся в понедельник позже графика

Три пассажирских поезда из Москвы отправятся в понедельник позднее графика, сообщили РЖД. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:52+0300

2026-10-26T14:52+0300

2026-10-26T14:52+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Три пассажирских поезда из Москвы отправятся в понедельник позднее графика, сообщили РЖД. "Уважаемые пассажиры! 26 октября несколько поездов из Москвы отправятся позже графика: № 238 Москва – Воронеж – не ранее 19:00, № 20 Москва – Ростов-на-Дону и № 45 Москва – Тамбов – не ранее 21:00 (МСК)", - говорится в сообщении. РЖД приносят пассажирам извинения за неудобства.

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