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Три пассажирских поезда из Москвы отправятся в понедельник позже графика
Три пассажирских поезда из Москвы отправятся в понедельник позже графика - 26.10.2026, ПРАЙМ
Три пассажирских поезда из Москвы отправятся в понедельник позже графика
Три пассажирских поезда из Москвы отправятся в понедельник позднее графика, сообщили РЖД. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:52+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Три пассажирских поезда из Москвы отправятся в понедельник позднее графика, сообщили РЖД.
"Уважаемые пассажиры! 26 октября несколько поездов из Москвы отправятся позже графика: № 238 Москва – Воронеж – не ранее 19:00, № 20 Москва – Ростов-на-Дону и № 45 Москва – Тамбов – не ранее 21:00 (МСК)", - говорится в сообщении.
РЖД приносят пассажирам извинения за неудобства.
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Три пассажирских поезда из Москвы отправятся в понедельник позже графика
Три пассажирских поезда из Москвы отправятся в понедельник позже графика