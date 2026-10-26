https://1prime.ru/20261026/pravkomissija-874624080.html
Правкомиссия одобрила проект о расширении налогового вычета за спорт
Правкомиссия одобрила проект о расширении налогового вычета за спорт - 26.10.2026, ПРАЙМ
Правкомиссия одобрила проект о расширении налогового вычета за спорт
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает расширение возможностей получения налогового вычета за | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T22:19+0300
2026-10-26T22:19+0300
2026-10-26T22:19+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает расширение возможностей получения налогового вычета за занятия спортом, сообщили РИА Новости в правкомиссии.
Ранее Минспорт России подготовил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ", направленный на расширение понятия физкультурно-оздоровительных услуг. Сейчас оно связано с деятельностью физкультурно-спортивных организаций. Проектом предлагается это определение расширить, предусмотрев, что такие услуги могут оказывать юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели.
"Законопроект одобрен", - сообщили агентству в правкомиссии.
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, предлагаемые изменения позволят учитывать более широкий круг поставщиков физкультурно-оздоровительных услуг при применении законодательства о социальном налоговом вычете.
"При соблюдении установленных законодательством условий граждане смогут учитывать расходы на соответствующие услуги при получении налогового вычета по НДФЛ", - сказал он.
При этом содержание самих физкультурно-оздоровительных услуг не изменяется. Как и прежде, к ним относится деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья граждан, их физическую подготовку и развитие.
Сейчас россияне могут оформить социальный налоговый вычет и вернуть до 13% уплаченной суммы за занятия фитнесом, если клуб, бассейн или секция входят в перечень Минспорта РФ. Максимальная сумма расходов - до 150 тысяч рублей в год.
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бизнес, россия, ассоциация юристов россии
Бизнес, РОССИЯ, Ассоциация юристов России
Правкомиссия одобрила проект о расширении налогового вычета за спорт
Правкомиссия одобрила расширение возможностей получения налогового вычета за спорт
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает расширение возможностей получения налогового вычета за занятия спортом, сообщили РИА Новости в правкомиссии.
Ранее Минспорт России подготовил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ", направленный на расширение понятия физкультурно-оздоровительных услуг. Сейчас оно связано с деятельностью физкультурно-спортивных организаций. Проектом предлагается это определение расширить, предусмотрев, что такие услуги могут оказывать юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели.
"Законопроект одобрен", - сообщили агентству в правкомиссии.
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, предлагаемые изменения позволят учитывать более широкий круг поставщиков физкультурно-оздоровительных услуг при применении законодательства о социальном налоговом вычете.
"При соблюдении установленных законодательством условий граждане смогут учитывать расходы на соответствующие услуги при получении налогового вычета по НДФЛ", - сказал он.
При этом содержание самих физкультурно-оздоровительных услуг не изменяется. Как и прежде, к ним относится деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья граждан, их физическую подготовку и развитие.
Сейчас россияне могут оформить социальный налоговый вычет и вернуть до 13% уплаченной суммы за занятия фитнесом, если клуб, бассейн или секция входят в перечень Минспорта РФ. Максимальная сумма расходов - до 150 тысяч рублей в год.