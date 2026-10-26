https://1prime.ru/20261026/pravkomissija-874624080.html

Правкомиссия одобрила проект о расширении налогового вычета за спорт

Правкомиссия одобрила проект о расширении налогового вычета за спорт - 26.10.2026, ПРАЙМ

Правкомиссия одобрила проект о расширении налогового вычета за спорт

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает расширение возможностей получения налогового вычета за | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T22:19+0300

2026-10-26T22:19+0300

2026-10-26T22:19+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает расширение возможностей получения налогового вычета за занятия спортом, сообщили РИА Новости в правкомиссии. Ранее Минспорт России подготовил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ", направленный на расширение понятия физкультурно-оздоровительных услуг. Сейчас оно связано с деятельностью физкультурно-спортивных организаций. Проектом предлагается это определение расширить, предусмотрев, что такие услуги могут оказывать юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели. "Законопроект одобрен", - сообщили агентству в правкомиссии. Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, предлагаемые изменения позволят учитывать более широкий круг поставщиков физкультурно-оздоровительных услуг при применении законодательства о социальном налоговом вычете. "При соблюдении установленных законодательством условий граждане смогут учитывать расходы на соответствующие услуги при получении налогового вычета по НДФЛ", - сказал он. При этом содержание самих физкультурно-оздоровительных услуг не изменяется. Как и прежде, к ним относится деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья граждан, их физическую подготовку и развитие. Сейчас россияне могут оформить социальный налоговый вычет и вернуть до 13% уплаченной суммы за занятия фитнесом, если клуб, бассейн или секция входят в перечень Минспорта РФ. Максимальная сумма расходов - до 150 тысяч рублей в год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ассоциация юристов россии