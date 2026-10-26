Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правкомиссия одобрила проект о расширении налогового вычета за спорт - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/pravkomissija-874624080.html
Правкомиссия одобрила проект о расширении налогового вычета за спорт
Правкомиссия одобрила проект о расширении налогового вычета за спорт - 26.10.2026, ПРАЙМ
Правкомиссия одобрила проект о расширении налогового вычета за спорт
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает расширение возможностей получения налогового вычета за | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T22:19+0300
2026-10-26T22:19+0300
бизнес
россия
ассоциация юристов россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874624080.jpg?1793042399
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает расширение возможностей получения налогового вычета за занятия спортом, сообщили РИА Новости в правкомиссии. Ранее Минспорт России подготовил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ", направленный на расширение понятия физкультурно-оздоровительных услуг. Сейчас оно связано с деятельностью физкультурно-спортивных организаций. Проектом предлагается это определение расширить, предусмотрев, что такие услуги могут оказывать юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели. "Законопроект одобрен", - сообщили агентству в правкомиссии. Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, предлагаемые изменения позволят учитывать более широкий круг поставщиков физкультурно-оздоровительных услуг при применении законодательства о социальном налоговом вычете. "При соблюдении установленных законодательством условий граждане смогут учитывать расходы на соответствующие услуги при получении налогового вычета по НДФЛ", - сказал он. При этом содержание самих физкультурно-оздоровительных услуг не изменяется. Как и прежде, к ним относится деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья граждан, их физическую подготовку и развитие. Сейчас россияне могут оформить социальный налоговый вычет и вернуть до 13% уплаченной суммы за занятия фитнесом, если клуб, бассейн или секция входят в перечень Минспорта РФ. Максимальная сумма расходов - до 150 тысяч рублей в год.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ассоциация юристов россии
Бизнес, РОССИЯ, Ассоциация юристов России
22:19 26.10.2026
 
Правкомиссия одобрила проект о расширении налогового вычета за спорт

Правкомиссия одобрила расширение возможностей получения налогового вычета за спорт

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает расширение возможностей получения налогового вычета за занятия спортом, сообщили РИА Новости в правкомиссии.
Ранее Минспорт России подготовил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ", направленный на расширение понятия физкультурно-оздоровительных услуг. Сейчас оно связано с деятельностью физкультурно-спортивных организаций. Проектом предлагается это определение расширить, предусмотрев, что такие услуги могут оказывать юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели.
"Законопроект одобрен", - сообщили агентству в правкомиссии.
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, предлагаемые изменения позволят учитывать более широкий круг поставщиков физкультурно-оздоровительных услуг при применении законодательства о социальном налоговом вычете.
"При соблюдении установленных законодательством условий граждане смогут учитывать расходы на соответствующие услуги при получении налогового вычета по НДФЛ", - сказал он.
При этом содержание самих физкультурно-оздоровительных услуг не изменяется. Как и прежде, к ним относится деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья граждан, их физическую подготовку и развитие.
Сейчас россияне могут оформить социальный налоговый вычет и вернуть до 13% уплаченной суммы за занятия фитнесом, если клуб, бассейн или секция входят в перечень Минспорта РФ. Максимальная сумма расходов - до 150 тысяч рублей в год.
 
БизнесРОССИЯАссоциация юристов России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала