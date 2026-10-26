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Продюсер Дворцов: маркировка ИИ-музыки защитит права авторов
Продюсер Дворцов: маркировка ИИ-музыки защитит права авторов - 26.10.2026, ПРАЙМ
Продюсер Дворцов: маркировка ИИ-музыки защитит права авторов
Инициатива о маркировке на стриминговых платформах композиций, созданных с помощью искусственного интеллекта, может помочь защитить авторские права музыкантов,... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T16:41+0300
2026-10-26T16:41+0300
2026-10-26T16:43+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Инициатива о маркировке на стриминговых платформах композиций, созданных с помощью искусственного интеллекта, может помочь защитить авторские права музыкантов, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Ранее в Госдуме предложили ввести на музыкальных стриминговых платформах "Яндекс Музыка" и "VK Музыка" маркировку произведений, созданных с помощью ИИ. Кроме того, полностью сгенерированные нейросетями треки предлагается выделить в отдельные чарты и подборки рекомендаций. "Я полноценно поддерживаю инициативу по поводу введения на платформах "Яндекс. Музыка" и VK Музыка маркировку произведений, созданных с помощью ИИ. Это позволит защитить интересы и авторские права российских музыкантов", - сказал Дворцов агентству, комментируя инициативу. Продюсер отметил, что лично он против использования искусственного интеллекта в музыке, так как композиции, созданные с помощью нейросетей, не имеют души и не могут подарить энергию слушателю, которой делится артист. "Музыка, созданная с помощью ИИ, - это новый формат, поэтому важно защитить авторские права наших музыкантов и звезд", - добавил собеседник агентства.
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технологии, бизнес, россия, яндекс музыка, госдума
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Яндекс Музыка, Госдума
Продюсер Дворцов: маркировка ИИ-музыки защитит права авторов
Продюсер Дворцов поддержал идею о маркировке музыки, созданной с помощью ИИ
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Инициатива о маркировке на стриминговых платформах композиций, созданных с помощью искусственного интеллекта, может помочь защитить авторские права музыкантов, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
Ранее в Госдуме
предложили ввести на музыкальных стриминговых платформах "Яндекс Музыка
" и "VK Музыка" маркировку произведений, созданных с помощью ИИ. Кроме того, полностью сгенерированные нейросетями треки предлагается выделить в отдельные чарты и подборки рекомендаций.
"Я полноценно поддерживаю инициативу по поводу введения на платформах "Яндекс. Музыка" и VK Музыка маркировку произведений, созданных с помощью ИИ. Это позволит защитить интересы и авторские права российских музыкантов", - сказал Дворцов агентству, комментируя инициативу.
Продюсер отметил, что лично он против использования искусственного интеллекта в музыке, так как композиции, созданные с помощью нейросетей, не имеют души и не могут подарить энергию слушателю, которой делится артист.
"Музыка, созданная с помощью ИИ, - это новый формат, поэтому важно защитить авторские права наших музыкантов и звезд", - добавил собеседник агентства.