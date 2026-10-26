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Фальков: проект "Передовые инженерные школы" нацелен на конкретные продукты

Фальков: проект "Передовые инженерные школы" нацелен на конкретные продукты - 26.10.2026, ПРАЙМ

Фальков: проект "Передовые инженерные школы" нацелен на конкретные продукты

Проект "Передовые инженерные школы" сегодня нацелен на создание конкретных продуктов и технологий, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:40+0300

2026-10-26T14:40+0300

2026-10-26T14:40+0300

технологии

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Проект "Передовые инженерные школы" сегодня нацелен на создание конкретных продуктов и технологий, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. "Если в первой части реализации этой большой программы в центре внимания было образование инженерное, и создание самих школ преследовало цель трансформировать инженерное образование, то есть переработать программы, усилить практическую составляющую, завести в университеты реальные инженерные проекты, в которых должны участвовать студенты и так далее. То сейчас ключевой фокус, ключевое внимание в программе уделяется продуктовой линейке, то есть тому, что будет создано в качестве конкретного продукта или технологии", - сказал Фальков журналистам в рамках конференции "Приоритет - технологическое лидерство". Министр также отметил, что если раньше допускалось наличие множества партнеров у передовой инженерной школы, то сегодня у каждого большого проекта должен быть один партнер, который выступает на уровне квалифицированного заказчика и берет на себя обязательства по доведению разрабатываемой продукции до рынка. "Раньше один университет - одна школа. Сейчас мы сохраняем этот принцип, но будем отдельно оценивать умение университета работать в тесной кооперации с другими университетами, с другими академическими институтами, то есть научными организациями, и вообще инженерными командами и исследовательскими командами, в том числе и с бизнесом", - добавил Фальков. Проект "Передовые инженерные школы" направлен на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для обеспечения технологического суверенитета страны. Ключевая задача – создание новой модели инженерного образования, ориентированной на потребности современной экономики и высокотехнологичных отраслей. Проект стартовал в 2022 году и сейчас реализуется вузами в партнерстве с более чем 160 высокотехнологичными компаниями. Более 70 из них – это индустриальные лидеры, включая "Камаз", ОАК, ОСК, ОДК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, камаз, оак