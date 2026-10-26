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Производство электроэнергии группы ТГК-1 снизилось на 9,8%

Производство электроэнергии группы ТГК-1 снизилось на 9,8% - 26.10.2026, ПРАЙМ

Производство электроэнергии группы ТГК-1 снизилось на 9,8%

Производство электроэнергии группы ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") снизилась по итогам трех первых кварталов года на 9,8%, до 19,379 миллиарда кВт.ч,... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T16:59+0300

2026-10-26T16:59+0300

2026-10-26T16:59+0300

карелия

ленинградская область

санкт-петербург

газпром

газпром энергохолдинг

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Производство электроэнергии группы ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") снизилась по итогам трех первых кварталов года на 9,8%, до 19,379 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "Объем производства электрической энергии группы ТГК-1, учитывая дочернее общество, за девять месяцев 2026 года составил 19 379 миллионов кВт.ч, показав снижение на 9,8% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года", - говорится в сообщении. Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях компании сократилась на 15,6%. Основными факторами снижения стали загрузка станций по требованию Системного оператора Единой энергетической системы в соответствии с режимно-балансовой ситуацией, ремонтная программа крупного блочного оборудования, меньшая продолжительность отопительного сезона, поясняется в сообщении. Выработка электроэнергии гидроэлектростанциями уменьшилась на 3% из-за низкой водности в Ленинградской области и Карелии на протяжении отчетного периода. Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов группы составил 17,196 миллиона Гкал, показав увеличение на 4,79% относительно аналогичного периода прошлого года. Увеличение отпуска тепловой энергии обусловлено климатическими факторами, отмечает компания. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 51 электростанцию в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,93 ГВт, тепловая - 13,42 тысячи Гкал.ч.

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ленинградская область

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карелия, ленинградская область, санкт-петербург, газпром, газпром энергохолдинг