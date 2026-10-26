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Путин примет участие в саммите Форума стран-экспортеров газа, заявил Ушаков
Путин примет участие в саммите Форума стран-экспортеров газа, заявил Ушаков - 26.10.2026, ПРАЙМ
Путин примет участие в саммите Форума стран-экспортеров газа, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:47+0300
2026-10-26T18:47+0300
2026-10-26T18:48+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Начинается форум завтра, 27 октября. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет в восьмом саммите участие. Этот форум пройдет в Центре международной торговли", - сказал Ушаков на брифинге. Он отметил, что особый символизм нынешнему саммиту придает то, что он проходит в год 25-летия ФСЭГ. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, алжир, боливия, египет, владимир путин, юрий ушаков, фсэг
Газ, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, ЕГИПЕТ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ФСЭГ
Путин примет участие в саммите Форума стран-экспортеров газа, заявил Ушаков
Путин примет участие в саммите Форума стран-экспортеров газа, заявил Ушаков