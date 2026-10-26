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Путин встретится с председателем правления Газпромбанка
Путин встретится с председателем правления Газпромбанка - 26.10.2026, ПРАЙМ
Путин встретится с председателем правления Газпромбанка
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым, сообщил пресс-секретарь главы государства... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:05+0300
2026-10-26T13:05+0300
2026-10-26T13:05+0300
банки
финансы
дмитрий песков
владимир путин
газпромбанк
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня из открытых встреч у него будет беседа с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Газпромбанк является важным финансовым учреждением, банк принимает участие во многих ключевых проектах развития экономики России и в международных проектах. Кроме того, у Путина запланировано несколько непубличных рабочих встреч, добавил Песков.
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банки, финансы, дмитрий песков, владимир путин, газпромбанк
Банки, Финансы, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Газпромбанк
Путин встретится с председателем правления Газпромбанка
Песков: Путин в понедельник встретится с председателем правления Газпромбанка Акимовым
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня из открытых встреч у него будет беседа с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Газпромбанк является важным финансовым учреждением, банк принимает участие во многих ключевых проектах развития экономики России и в международных проектах.
Кроме того, у Путина запланировано несколько непубличных рабочих встреч, добавил Песков.