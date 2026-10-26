https://1prime.ru/20261026/putin-874602672.html

Путин встретится с председателем правления Газпромбанка

Путин встретится с председателем правления Газпромбанка - 26.10.2026, ПРАЙМ

Путин встретится с председателем правления Газпромбанка

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым, сообщил пресс-секретарь главы государства... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T13:05+0300

2026-10-26T13:05+0300

2026-10-26T13:05+0300

банки

финансы

дмитрий песков

владимир путин

газпромбанк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874602672.jpg?1793009104

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня из открытых встреч у него будет беседа с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Газпромбанк является важным финансовым учреждением, банк принимает участие во многих ключевых проектах развития экономики России и в международных проектах. Кроме того, у Путина запланировано несколько непубличных рабочих встреч, добавил Песков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, дмитрий песков, владимир путин, газпромбанк