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Путин встретился с председателем правления "Газпромбанка" Акимовым - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Путин встретился с председателем правления "Газпромбанка" Акимовым
Путин встретился с председателем правления "Газпромбанка" Акимовым - 26.10.2026, ПРАЙМ
Путин встретился с председателем правления "Газпромбанка" Акимовым
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с председателем правления "Газпромбанка" Андреем Акимовым. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:48+0300
2026-10-26T13:48+0300
банки
россия
владимир путин
дмитрий песков
газпромбанк
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с председателем правления "Газпромбанка" Андреем Акимовым. Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что банк является важным финансовым учреждением, которое принимает участие во многих ключевых проектах развития экономики России и в международных проектах.
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банки, россия, владимир путин, дмитрий песков, газпромбанк
Банки, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Газпромбанк
13:48 26.10.2026
 

Путин встретился с председателем правления "Газпромбанка" Акимовым

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с председателем правления "Газпромбанка" Андреем Акимовым.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что банк является важным финансовым учреждением, которое принимает участие во многих ключевых проектах развития экономики России и в международных проектах.
 
БанкиРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковГазпромбанк
 
 
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