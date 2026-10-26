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Путин назвал "Газпромбанк" одним из крупнейших банков России
Путин назвал "Газпромбанк" одним из крупнейших банков России - 26.10.2026, ПРАЙМ
Путин назвал "Газпромбанк" одним из крупнейших банков России
Президент России Владимир Путин назвал "Газпромбанк" одним из крупнейших банков страны, отметив, что он входит в тройку крупнейших финансовых учреждений по... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:00+0300
2026-10-26T14:00+0300
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финансы
владимир путин
газпромбанк
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал "Газпромбанк" одним из крупнейших банков страны, отметив, что он входит в тройку крупнейших финансовых учреждений по нескольким показателям.
Глава государства в понедельник встретился в Кремле с председателем правления "Газпромбанка" Андреем Акимовым.
"Газпромбанк" - один из крупнейших банков страны, одно из крупнейших финансовых учреждений. Входит в топ-3 по объему активов, по объему выдаваемых кредитов, по капиталу. По объему активов - 17,6 триллиона (рублей)", - сказал Путин.
Акимов рассказал президенту, что банк находится в очень конструктивном постоянном диалоге с ЦБ РФ.
"Приятно слышать", - отметил Путин.
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банки, финансы, владимир путин, газпромбанк
Банки, Финансы, Владимир Путин, Газпромбанк
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал "Газпромбанк" одним из крупнейших банков страны, отметив, что он входит в тройку крупнейших финансовых учреждений по нескольким показателям.
Глава государства в понедельник встретился в Кремле с председателем правления "Газпромбанка" Андреем Акимовым.
"Газпромбанк" - один из крупнейших банков страны, одно из крупнейших финансовых учреждений. Входит в топ-3 по объему активов, по объему выдаваемых кредитов, по капиталу. По объему активов - 17,6 триллиона (рублей)", - сказал Путин.
Акимов рассказал президенту, что банк находится в очень конструктивном постоянном диалоге с ЦБ РФ.
"Приятно слышать", - отметил Путин.