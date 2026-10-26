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Путин назвал "Газпромбанк" одним из крупнейших банков России

Путин назвал "Газпромбанк" одним из крупнейших банков России - 26.10.2026, ПРАЙМ

Путин назвал "Газпромбанк" одним из крупнейших банков России

Президент России Владимир Путин назвал "Газпромбанк" одним из крупнейших банков страны, отметив, что он входит в тройку крупнейших финансовых учреждений по... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:00+0300

2026-10-26T14:00+0300

2026-10-26T14:00+0300

банки

финансы

владимир путин

газпромбанк

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал "Газпромбанк" одним из крупнейших банков страны, отметив, что он входит в тройку крупнейших финансовых учреждений по нескольким показателям. Глава государства в понедельник встретился в Кремле с председателем правления "Газпромбанка" Андреем Акимовым. "Газпромбанк" - один из крупнейших банков страны, одно из крупнейших финансовых учреждений. Входит в топ-3 по объему активов, по объему выдаваемых кредитов, по капиталу. По объему активов - 17,6 триллиона (рублей)", - сказал Путин. Акимов рассказал президенту, что банк находится в очень конструктивном постоянном диалоге с ЦБ РФ. "Приятно слышать", - отметил Путин.

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банки, финансы, владимир путин, газпромбанк