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Путин выступит на саммитах ФСЭГ и "Россия-Африка" в Москве

Путин выступит на саммитах ФСЭГ и "Россия-Африка" в Москве - 26.10.2026, ПРАЙМ

Путин выступит на саммитах ФСЭГ и "Россия-Африка" в Москве

Восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) пройдет 27 октября в Москве, а третий саммит "Россия-Африка" — 28–29 октября. Президент России Владимир... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:53+0300

2026-10-26T18:53+0300

2026-10-26T18:53+0300

газ

москва

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фсэг

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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) пройдет 27 октября в Москве, а третий саммит "Россия-Африка" — 28–29 октября. Президент России Владимир Путин примет участие в обоих мероприятиях. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.По словам Ушакова, на саммите ФСЭГ Путин выступит первым. "В своей речи отметит значение природного газа как источника энергии для обеспечения экономического роста, упомянет проблемы, в том числе геополитического характера, с которыми сталкивается газовая отрасль, и обозначит те направления работы, которые, на наш взгляд, являются приоритетными для решения существующих проблем", — сказал он. Ушаков подчеркнул востребованность форума: по прогнозу, к 2055 году спрос на природный газ в мире вырастет с текущих 4,2 триллиона кубометров до 5,4 триллиона — примерно на 28%. Мировой экспорт СПГ, по оценкам, может достичь 650 миллионов тонн в ближайшие 5–10 лет, превысив уровень 2025 года почти на 50%.По итогам саммита ФСЭГ будет принята Московская декларация. В ней, как ожидается, будет отмечена роль стран-участниц как надежных поставщиков природного газа, их вклад в глобальную энергобезопасность, а также стремление к диверсификации маршрутов торговли, внедрению современных технологий и обеспечению справедливой стоимости газа. Текст документа сейчас проходит финальные согласования.На саммите "Россия-Африка" Путин расскажет о совместных проектах в торгово-экономической и гуманитарной сфере. "Президент России расскажет о реализуемых в странах Африки совместных проектах и инициативах в торгово-экономической сфере, о культурно-гуманитарном сотрудничестве, образовательных обменах, о мерах поддержки, которые российская сторона оказывает на развитие государств африканского континента", — сообщил Ушаков.Сельское хозяйство является одним из магистральных направлений сотрудничества. "Наша страна — стабильный поставщик продовольствия, удобрений, другой жизненно важной продукции агропромышленного комплекса", — отметил помощник президента. Поставки минеральных удобрений в Африку в 2026 году превысили 2,2 миллиона тонн против 1,5 миллиона тонн в прошлом году.Пленарное заседание экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" начнется 28 октября в 13:00 в Гостином дворе и станет первым официальным мероприятием саммита. На форум приглашены порядка четырех тысяч российских и африканских предпринимателей из сфер промышленности, металлургии, геологоразведки, сельского хозяйства, финансов, телекоммуникаций, туризма, высоких технологий и фармацевтики. По завершении пленарного заседания Путин вместе с лидерами африканских стран посетит выставку передовых российских решений в области энергетики, природных ресурсов, продовольствия, фармацевтики, цифровой и финансовой инфраструктуры.По итогам саммита "Россия-Африка" планируется подписать пакет из 33 документов — межправительственных, межведомственных соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов.

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газ, москва, владимир путин, юрий ушаков, россия, африка, фсэг