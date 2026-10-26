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Путин поручил доработать семейную ипотеку и меры поддержки

Путин поручил доработать семейную ипотеку и меры поддержки - 26.10.2026, ПРАЙМ

Путин поручил доработать семейную ипотеку и меры поддержки

На сайте Кремля опубликован перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T21:11+0300

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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. На сайте Кремля опубликован перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, прошедшего 29 мая 2026 года.Правительству поручено рассмотреть возможность изменения условий "Семейной ипотеки" в части дифференциации максимального размера кредита в зависимости от числа детей в семье. Доклад должен быть представлен до 1 января 2027 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.Минцифры совместно с Минтрудом и региональными властями проработают внедрение механизма "одного окна" в разделе "Госуслуги. Семья" для получения семьями с детьми наиболее востребованных мер поддержки. Срок доклада — до 15 декабря 2026 года.Регионам рекомендовано изучить опыт Мордовии по формированию парка легкового такси для поездок с детьми по фиксированному тарифу. Доклад — до 1 июня 2027 года, ответственные — высшие должностные лица субъектов РФ.Кроме того, кабмину поручено оценить возможность использования стандартов и рейтингов компаний, отражающих их вклад в поддержку семей работников с детьми, в качестве одного из критериев для получения господдержки. Доклад — до 1 ноября 2026 года, ответственный — Михаил Мишустин.

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недвижимость, бизнес, владимир путин, михаил мишустин, мордовия, банки