Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил доработать семейную ипотеку и меры поддержки - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/putin-874622716.html
Путин поручил доработать семейную ипотеку и меры поддержки
Путин поручил доработать семейную ипотеку и меры поддержки - 26.10.2026, ПРАЙМ
Путин поручил доработать семейную ипотеку и меры поддержки
На сайте Кремля опубликован перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T21:11+0300
2026-10-26T21:12+0300
недвижимость
бизнес
владимир путин
михаил мишустин
мордовия
банки
https://img.cdn1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:18:2694:1533_1920x0_80_0_0_5e7369cbf663b6f75760acd04efc708b.jpg
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. На сайте Кремля опубликован перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, прошедшего 29 мая 2026 года.Правительству поручено рассмотреть возможность изменения условий "Семейной ипотеки" в части дифференциации максимального размера кредита в зависимости от числа детей в семье. Доклад должен быть представлен до 1 января 2027 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.Минцифры совместно с Минтрудом и региональными властями проработают внедрение механизма "одного окна" в разделе "Госуслуги. Семья" для получения семьями с детьми наиболее востребованных мер поддержки. Срок доклада — до 15 декабря 2026 года.Регионам рекомендовано изучить опыт Мордовии по формированию парка легкового такси для поездок с детьми по фиксированному тарифу. Доклад — до 1 июня 2027 года, ответственные — высшие должностные лица субъектов РФ.Кроме того, кабмину поручено оценить возможность использования стандартов и рейтингов компаний, отражающих их вклад в поддержку семей работников с детьми, в качестве одного из критериев для получения господдержки. Доклад — до 1 ноября 2026 года, ответственный — Михаил Мишустин.
мордовия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:0:2694:2021_1920x0_80_0_0_0467504f869b34bff9d4074ffceef9a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, владимир путин, михаил мишустин, мордовия, банки
Недвижимость, Бизнес, Владимир Путин, Михаил Мишустин, МОРДОВИЯ, Банки
21:11 26.10.2026 (обновлено: 21:12 26.10.2026)
 
Путин поручил доработать семейную ипотеку и меры поддержки

Ипотека по числу детей, одно окно на Госуслугах и детское такси: поручения Путина

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. На сайте Кремля опубликован перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, прошедшего 29 мая 2026 года.
Правительству поручено рассмотреть возможность изменения условий "Семейной ипотеки" в части дифференциации максимального размера кредита в зависимости от числа детей в семье. Доклад должен быть представлен до 1 января 2027 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
Минцифры совместно с Минтрудом и региональными властями проработают внедрение механизма "одного окна" в разделе "Госуслуги. Семья" для получения семьями с детьми наиболее востребованных мер поддержки. Срок доклада — до 15 декабря 2026 года.
Регионам рекомендовано изучить опыт Мордовии по формированию парка легкового такси для поездок с детьми по фиксированному тарифу. Доклад — до 1 июня 2027 года, ответственные — высшие должностные лица субъектов РФ.
Кроме того, кабмину поручено оценить возможность использования стандартов и рейтингов компаний, отражающих их вклад в поддержку семей работников с детьми, в качестве одного из критериев для получения господдержки. Доклад — до 1 ноября 2026 года, ответственный — Михаил Мишустин.
 
НедвижимостьБизнесВладимир ПутинМихаил МишустинМОРДОВИЯБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала