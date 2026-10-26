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FT: подробности о бизнесе де Пютрона могут быть раскрыты в США

FT: подробности о бизнесе де Пютрона могут быть раскрыты в США - 26.10.2026, ПРАЙМ

FT: подробности о бизнесе де Пютрона могут быть раскрыты в США

Подробности о ведении бизнеса самым скрытным миллиардером Питером де Пютроном могут быть раскрыты в связи с судебными разбирательствами в США, сообщила газета... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T20:08+0300

2026-10-26T20:08+0300

2026-10-26T20:08+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Подробности о ведении бизнеса самым скрытным миллиардером Питером де Пютроном могут быть раскрыты в связи с судебными разбирательствами в США, сообщила газета Financial Times (FT). Как указывает FT, доходы де Пютрона в значительной степени связаны с деятельностью хедж-фонда, связанного с лондонской компанией G-Research. Однако общий объем средств, которыми управляет де Пютрон, остается загадкой, отмечает издание. При этом, добавляет газета, осведомленные источники высоко оценивают "исключительные" результаты его деятельности. Кроме того, инвестиции миллиардера охватывают самые разные сферы - от оборонных компаний до команды "Формулы-1" Williams. Несмотря на публичную активность, де Пютрон очень серьезно относится к своей частной жизни, добавляет газета. Точное место встречи с миллиардером сообщается лишь за несколько минут до ее начала, на нее требуется приходить только с карандашом и бумагой, без каких-либо электронных устройств. Даже некоторые давние деловые партнеры не знают номера телефона миллиардера, в интернете нет ни одной его фотографии. Однако в последнее время его имя привлекает внимание не только общественности, но и правовых органов. Наблюдатели задаются вопросом, сможет ли де Пютрон рассчитывать на то, чтобы и дальше оставаться в тени. "Строительство центра обработки данных в Южной Каролине, осуществляемое компанией, с которой он, по всей видимости, связан, столкнулось с яростным сопротивлением со стороны местных жителей. Острый судебный спор между командой "Формулы-1" Williams и ее бывшим сотрудником привел к требованию о даче показаний де Пютроном, что грозит еще сильнее привлечь к нему общественное внимание", - пишет издание. Одним из инвесторов проекта центра обработки данных в Южной Каролине выступает компания NorthMark, с которой связан де Пютрон, сообщила газета. Местные жители подали иск в связи со строительством центра, заявив о несоответствии заявленной информации с подлинным масштабом проекта. В другом судебном разбирательстве миллиардер оказался замешан лично. Оно связано со спором между компанией Dorilton, материнской структуры команды Williams F1, и бывшим директором по маркетингу компании Клаудией Шварц, которая была уволена в 2022 году. В 2025 году Шварц подала иск на Dorilton за незаконное увольнение, а также на де Пютрона лично, обвинив его во вмешательстве в договорные отношения. Согласно судебному решению, представители Dorilton и Williams заявляют, что де Путрон был "всего лишь сторонним пассивным инвестором". На данный момент разбирательство продолжается.

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финансы, бизнес, мировая экономика, сша