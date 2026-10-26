Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT: подробности о бизнесе де Пютрона могут быть раскрыты в США - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/pyutron-874620967.html
FT: подробности о бизнесе де Пютрона могут быть раскрыты в США
FT: подробности о бизнесе де Пютрона могут быть раскрыты в США - 26.10.2026, ПРАЙМ
FT: подробности о бизнесе де Пютрона могут быть раскрыты в США
Подробности о ведении бизнеса самым скрытным миллиардером Питером де Пютроном могут быть раскрыты в связи с судебными разбирательствами в США, сообщила газета... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:08+0300
2026-10-26T20:08+0300
финансы
бизнес
мировая экономика
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874620967.jpg?1793034500
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Подробности о ведении бизнеса самым скрытным миллиардером Питером де Пютроном могут быть раскрыты в связи с судебными разбирательствами в США, сообщила газета Financial Times (FT). Как указывает FT, доходы де Пютрона в значительной степени связаны с деятельностью хедж-фонда, связанного с лондонской компанией G-Research. Однако общий объем средств, которыми управляет де Пютрон, остается загадкой, отмечает издание. При этом, добавляет газета, осведомленные источники высоко оценивают "исключительные" результаты его деятельности. Кроме того, инвестиции миллиардера охватывают самые разные сферы - от оборонных компаний до команды "Формулы-1" Williams. Несмотря на публичную активность, де Пютрон очень серьезно относится к своей частной жизни, добавляет газета. Точное место встречи с миллиардером сообщается лишь за несколько минут до ее начала, на нее требуется приходить только с карандашом и бумагой, без каких-либо электронных устройств. Даже некоторые давние деловые партнеры не знают номера телефона миллиардера, в интернете нет ни одной его фотографии. Однако в последнее время его имя привлекает внимание не только общественности, но и правовых органов. Наблюдатели задаются вопросом, сможет ли де Пютрон рассчитывать на то, чтобы и дальше оставаться в тени. "Строительство центра обработки данных в Южной Каролине, осуществляемое компанией, с которой он, по всей видимости, связан, столкнулось с яростным сопротивлением со стороны местных жителей. Острый судебный спор между командой "Формулы-1" Williams и ее бывшим сотрудником привел к требованию о даче показаний де Пютроном, что грозит еще сильнее привлечь к нему общественное внимание", - пишет издание. Одним из инвесторов проекта центра обработки данных в Южной Каролине выступает компания NorthMark, с которой связан де Пютрон, сообщила газета. Местные жители подали иск в связи со строительством центра, заявив о несоответствии заявленной информации с подлинным масштабом проекта. В другом судебном разбирательстве миллиардер оказался замешан лично. Оно связано со спором между компанией Dorilton, материнской структуры команды Williams F1, и бывшим директором по маркетингу компании Клаудией Шварц, которая была уволена в 2022 году. В 2025 году Шварц подала иск на Dorilton за незаконное увольнение, а также на де Пютрона лично, обвинив его во вмешательстве в договорные отношения. Согласно судебному решению, представители Dorilton и Williams заявляют, что де Путрон был "всего лишь сторонним пассивным инвестором". На данный момент разбирательство продолжается.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, мировая экономика, сша
Финансы, Бизнес, Мировая экономика, США
20:08 26.10.2026
 
FT: подробности о бизнесе де Пютрона могут быть раскрыты в США

FT: подробности о ведении бизнеса миллиардером де Пютроном могут быть раскрыты в США

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Подробности о ведении бизнеса самым скрытным миллиардером Питером де Пютроном могут быть раскрыты в связи с судебными разбирательствами в США, сообщила газета Financial Times (FT).
Как указывает FT, доходы де Пютрона в значительной степени связаны с деятельностью хедж-фонда, связанного с лондонской компанией G-Research. Однако общий объем средств, которыми управляет де Пютрон, остается загадкой, отмечает издание. При этом, добавляет газета, осведомленные источники высоко оценивают "исключительные" результаты его деятельности.
Кроме того, инвестиции миллиардера охватывают самые разные сферы - от оборонных компаний до команды "Формулы-1" Williams.
Несмотря на публичную активность, де Пютрон очень серьезно относится к своей частной жизни, добавляет газета. Точное место встречи с миллиардером сообщается лишь за несколько минут до ее начала, на нее требуется приходить только с карандашом и бумагой, без каких-либо электронных устройств. Даже некоторые давние деловые партнеры не знают номера телефона миллиардера, в интернете нет ни одной его фотографии.
Однако в последнее время его имя привлекает внимание не только общественности, но и правовых органов. Наблюдатели задаются вопросом, сможет ли де Пютрон рассчитывать на то, чтобы и дальше оставаться в тени.
"Строительство центра обработки данных в Южной Каролине, осуществляемое компанией, с которой он, по всей видимости, связан, столкнулось с яростным сопротивлением со стороны местных жителей. Острый судебный спор между командой "Формулы-1" Williams и ее бывшим сотрудником привел к требованию о даче показаний де Пютроном, что грозит еще сильнее привлечь к нему общественное внимание", - пишет издание.
Одним из инвесторов проекта центра обработки данных в Южной Каролине выступает компания NorthMark, с которой связан де Пютрон, сообщила газета. Местные жители подали иск в связи со строительством центра, заявив о несоответствии заявленной информации с подлинным масштабом проекта.
В другом судебном разбирательстве миллиардер оказался замешан лично. Оно связано со спором между компанией Dorilton, материнской структуры команды Williams F1, и бывшим директором по маркетингу компании Клаудией Шварц, которая была уволена в 2022 году.
В 2025 году Шварц подала иск на Dorilton за незаконное увольнение, а также на де Пютрона лично, обвинив его во вмешательстве в договорные отношения. Согласно судебному решению, представители Dorilton и Williams заявляют, что де Путрон был "всего лишь сторонним пассивным инвестором". На данный момент разбирательство продолжается.
 
ФинансыБизнесМировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала