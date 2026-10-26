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В РАСПП назвали новый локомотив несырьевого экспорта России в Китай

В РАСПП назвали новый локомотив несырьевого экспорта России в Китай - 26.10.2026, ПРАЙМ

В РАСПП назвали новый локомотив несырьевого экспорта России в Китай

Продовольствие становится новым локомотивом российского несырьевого экспорта в Китай, заявил РИА Новости председатель Российско-азиатского союза промышленников... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:02+0300

2026-10-26T12:02+0300

2026-10-26T12:08+0300

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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Продовольствие становится новым локомотивом российского несырьевого экспорта в Китай, заявил РИА Новости председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Агропродовольственный экспорт становится новым локомотивом российского несырьевого экспорта в Китай", - сказал он. "По оценкам РАСПП, в 2027 году российский агроэкспорт в Китай превысит 8,5 миллиардов долларов Выход на такие показатели — амбициозная, но достижимая цель", - добавил он. По его словам, этому способствуют шесть взаимосвязанных системных факторов, выделенных экспертами РАСПП. Во-первых, это качественное изменение спроса в Китае -рост среднего класса), во-вторых, позитивный экологичный имидж российской продукции, заметил собеседник агентства. В-третьих, это комплексная господдержка (субсидирование доставки, сертификации, расходов на выставочную деятельность), в-четвертых, активное участие в выставках (CIIE, SIAL China), в-пятых, освоение китайских электронных платформ и в-шестых, переориентация поставок с рынков недружественных стран, подчеркнул Манкевич. При этом основные товары, поставляемые сегодня на экспорт из России в Китай, это, помимо агропродукции, энергоносители (нефть, газ, уголь), медь, никель, лесоматериалы, минеральные удобрения. А основные товары, идущие в обратном направлении, это автомобили, бытовая техника, промышленное оборудование, электроника, добавил глава РАСПП.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, китай, распп