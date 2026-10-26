https://1prime.ru/20261026/rasppy-874606390.html
В РАСПП оценили перспективы поставок газа из России в Китай
В РАСПП оценили перспективы поставок газа из России в Китай - 26.10.2026, ПРАЙМ
В РАСПП оценили перспективы поставок газа из России в Китай
Энергетика остается фундаментом российско-китайских торгово-экономических отношений, к 2030 году восточные маршруты суммарно могут обеспечить доставку из РФ в... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:25+0300
2026-10-26T14:25+0300
2026-10-26T14:25+0300
газ
россия
китай
кнр
европа
газпром
газопровод "сила сибири"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874606390.jpg?1793013921
МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Энергетика остается фундаментом российско-китайских торгово-экономических отношений, к 2030 году восточные маршруты суммарно могут обеспечить доставку из РФ в КНР около 100 миллиардов кубометров газа в год, заявил РИА Новости председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Энергетика остается фундаментом двусторонних торгово-экономических отношений России и Китая. Запуск дальневосточного газового маршрута в 2027 году станет символом переориентации российского экспорта на восток и укрепит энергетическую взаимозависимость двух стран", - сказал он.
По мнению Манкевича, начало поставок по дальневосточному маршруту с ожидаемым объемом до 12 миллиардов кубометров в год станет ключевым драйвером развития связей двух стран на ближайшие годы.
"Параллельно "Газпром" наращивает поставки по "Силе Сибири": по базовому сценарию они вырастут до 54 миллиардов кубометров уже в 2027 году, а к 2030 году могут достичь 56 миллиардов кубометров", - добавил собеседник агентства.
"Суммарно восточные маршруты могут обеспечить доставку около 100 миллиардов кубометров в год - объем, эквивалентный тому, что Россия ранее экспортировала в Европу. То есть к этому времени мы сможем говорить о том, что китайский газовый рынок окончательно заменил России европейский (и это без учета рынка СПГ)", - подчеркнул Манкевич.
китай
кнр
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, китай, кнр, европа, газпром, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, ЕВРОПА, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
В РАСПП оценили перспективы поставок газа из России в Китай
Глава РАСПП Манкевич: энергетика остается фундаментом российско-китайских отношений
МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Энергетика остается фундаментом российско-китайских торгово-экономических отношений, к 2030 году восточные маршруты суммарно могут обеспечить доставку из РФ в КНР около 100 миллиардов кубометров газа в год, заявил РИА Новости председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Энергетика остается фундаментом двусторонних торгово-экономических отношений России и Китая. Запуск дальневосточного газового маршрута в 2027 году станет символом переориентации российского экспорта на восток и укрепит энергетическую взаимозависимость двух стран", - сказал он.
По мнению Манкевича, начало поставок по дальневосточному маршруту с ожидаемым объемом до 12 миллиардов кубометров в год станет ключевым драйвером развития связей двух стран на ближайшие годы.
"Параллельно "Газпром" наращивает поставки по "Силе Сибири": по базовому сценарию они вырастут до 54 миллиардов кубометров уже в 2027 году, а к 2030 году могут достичь 56 миллиардов кубометров", - добавил собеседник агентства.
"Суммарно восточные маршруты могут обеспечить доставку около 100 миллиардов кубометров в год - объем, эквивалентный тому, что Россия ранее экспортировала в Европу. То есть к этому времени мы сможем говорить о том, что китайский газовый рынок окончательно заменил России европейский (и это без учета рынка СПГ)", - подчеркнул Манкевич.