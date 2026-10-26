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В РАСПП оценили перспективы поставок газа из России в Китай

В РАСПП оценили перспективы поставок газа из России в Китай - 26.10.2026, ПРАЙМ

В РАСПП оценили перспективы поставок газа из России в Китай

Энергетика остается фундаментом российско-китайских торгово-экономических отношений, к 2030 году восточные маршруты суммарно могут обеспечить доставку из РФ в... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:25+0300

2026-10-26T14:25+0300

2026-10-26T14:25+0300

газ

россия

китай

кнр

европа

газпром

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Энергетика остается фундаментом российско-китайских торгово-экономических отношений, к 2030 году восточные маршруты суммарно могут обеспечить доставку из РФ в КНР около 100 миллиардов кубометров газа в год, заявил РИА Новости председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Энергетика остается фундаментом двусторонних торгово-экономических отношений России и Китая. Запуск дальневосточного газового маршрута в 2027 году станет символом переориентации российского экспорта на восток и укрепит энергетическую взаимозависимость двух стран", - сказал он. По мнению Манкевича, начало поставок по дальневосточному маршруту с ожидаемым объемом до 12 миллиардов кубометров в год станет ключевым драйвером развития связей двух стран на ближайшие годы. "Параллельно "Газпром" наращивает поставки по "Силе Сибири": по базовому сценарию они вырастут до 54 миллиардов кубометров уже в 2027 году, а к 2030 году могут достичь 56 миллиардов кубометров", - добавил собеседник агентства. "Суммарно восточные маршруты могут обеспечить доставку около 100 миллиардов кубометров в год - объем, эквивалентный тому, что Россия ранее экспортировала в Европу. То есть к этому времени мы сможем говорить о том, что китайский газовый рынок окончательно заменил России европейский (и это без учета рынка СПГ)", - подчеркнул Манкевич.

китай

кнр

европа

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газ, россия, китай, кнр, европа, газпром, газопровод "сила сибири"