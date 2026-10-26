Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters: предвыборные штабы США адаптируются к ИИ-поиску - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/reuters-874614779.html
Reuters: предвыборные штабы США адаптируются к ИИ-поиску
Reuters: предвыборные штабы США адаптируются к ИИ-поиску - 26.10.2026, ПРАЙМ
Reuters: предвыборные штабы США адаптируются к ИИ-поиску
Предвыборные штабы в США начали учитывать работу чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ) при подготовке сайтов и материалов о своих кандидатах, поскольку... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T17:21+0300
2026-10-26T17:21+0300
технологии
общество
сша
техас
https://img.cdn1prime.ru/img/84143/40/841434021_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_23591f8f23bfa6fab05951ea8b4db878.jpg
МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Предвыборные штабы в США начали учитывать работу чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ) при подготовке сайтов и материалов о своих кандидатах, поскольку избиратели все чаще ищут там информацию о политиках, сообщает Reuters. "В этом году основное внимание уделялось тому, чтобы сайты самих кандидатов появлялись в ответах чат-ботов", - сказала агентству Мэг Швенцфайер из Caucus AI, которая отслеживает использование ИИ избирателями. По оценке главы Национальной конференции по гражданству Кэмерона Хики, около 25% американцев, имеющих право голоса, уже спрашивали чат-ботов о кандидатах, решая, за кого голосовать. Так, компания Visigent подготовила для кампании республиканца Майка Миноуга план создания сотен страниц с его программой и размещения платных материалов на сайтах, которые часто цитируют чат-боты. Консультанты также предлагают отслеживать ответы ИИ и корректировать публикации, чтобы ответы отражали программу кандидата. Похожие услуги предлагает сервис CampSight, ориентированный на кандидатов прогрессивных взглядов. Он отслеживает, что чат-боты сообщают о политиках, и дает рекомендации о том, как сделать информацию о них заметнее в ответах ИИ. При этом Швенцфайер предупредила, что чат-боты могут использовать большие объемы непроверенных сведений, поэтому важно не допустить распространения недостоверной информации. Компания Visigent базируется в Остине, штат Техас, и, по словам ее руководителя Томаса Хауэлла, работает с шестью предвыборными кампаниями. Стоимость ее услуг для политиков начинается от 5 тысяч долларов в месяц.
сша
техас
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/84143/40/841434021_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_df17503ff7bf3934a90357368e9d2b03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , сша, техас
Технологии, Общество , США, ТЕХАС
17:21 26.10.2026
 
Reuters: предвыборные штабы США адаптируются к ИИ-поиску

Reuters: предвыборные штабы в США учитывают ИИ при подготовке материалов о кандидатах

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Unsplash/Steve Johnson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Предвыборные штабы в США начали учитывать работу чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ) при подготовке сайтов и материалов о своих кандидатах, поскольку избиратели все чаще ищут там информацию о политиках, сообщает Reuters.
"В этом году основное внимание уделялось тому, чтобы сайты самих кандидатов появлялись в ответах чат-ботов", - сказала агентству Мэг Швенцфайер из Caucus AI, которая отслеживает использование ИИ избирателями.
По оценке главы Национальной конференции по гражданству Кэмерона Хики, около 25% американцев, имеющих право голоса, уже спрашивали чат-ботов о кандидатах, решая, за кого голосовать.
Так, компания Visigent подготовила для кампании республиканца Майка Миноуга план создания сотен страниц с его программой и размещения платных материалов на сайтах, которые часто цитируют чат-боты. Консультанты также предлагают отслеживать ответы ИИ и корректировать публикации, чтобы ответы отражали программу кандидата.
Похожие услуги предлагает сервис CampSight, ориентированный на кандидатов прогрессивных взглядов. Он отслеживает, что чат-боты сообщают о политиках, и дает рекомендации о том, как сделать информацию о них заметнее в ответах ИИ.
При этом Швенцфайер предупредила, что чат-боты могут использовать большие объемы непроверенных сведений, поэтому важно не допустить распространения недостоверной информации.
Компания Visigent базируется в Остине, штат Техас, и, по словам ее руководителя Томаса Хауэлла, работает с шестью предвыборными кампаниями. Стоимость ее услуг для политиков начинается от 5 тысяч долларов в месяц.
 
ТехнологииОбществоСШАТЕХАС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала