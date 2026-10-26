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Reuters: предвыборные штабы США адаптируются к ИИ-поиску

Reuters: предвыборные штабы США адаптируются к ИИ-поиску - 26.10.2026, ПРАЙМ

Reuters: предвыборные штабы США адаптируются к ИИ-поиску

Предвыборные штабы в США начали учитывать работу чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ) при подготовке сайтов и материалов о своих кандидатах, поскольку... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T17:21+0300

2026-10-26T17:21+0300

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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Предвыборные штабы в США начали учитывать работу чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ) при подготовке сайтов и материалов о своих кандидатах, поскольку избиратели все чаще ищут там информацию о политиках, сообщает Reuters. "В этом году основное внимание уделялось тому, чтобы сайты самих кандидатов появлялись в ответах чат-ботов", - сказала агентству Мэг Швенцфайер из Caucus AI, которая отслеживает использование ИИ избирателями. По оценке главы Национальной конференции по гражданству Кэмерона Хики, около 25% американцев, имеющих право голоса, уже спрашивали чат-ботов о кандидатах, решая, за кого голосовать. Так, компания Visigent подготовила для кампании республиканца Майка Миноуга план создания сотен страниц с его программой и размещения платных материалов на сайтах, которые часто цитируют чат-боты. Консультанты также предлагают отслеживать ответы ИИ и корректировать публикации, чтобы ответы отражали программу кандидата. Похожие услуги предлагает сервис CampSight, ориентированный на кандидатов прогрессивных взглядов. Он отслеживает, что чат-боты сообщают о политиках, и дает рекомендации о том, как сделать информацию о них заметнее в ответах ИИ. При этом Швенцфайер предупредила, что чат-боты могут использовать большие объемы непроверенных сведений, поэтому важно не допустить распространения недостоверной информации. Компания Visigent базируется в Остине, штат Техас, и, по словам ее руководителя Томаса Хауэлла, работает с шестью предвыборными кампаниями. Стоимость ее услуг для политиков начинается от 5 тысяч долларов в месяц.

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технологии, общество , сша, техас