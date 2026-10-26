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Роль Форума стран-экспортеров газа становится более актуальной

Роль Форума стран-экспортеров газа становится более актуальной - 26.10.2026, ПРАЙМ

Роль Форума стран-экспортеров газа становится более актуальной

Роль Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) становится более актуальной в условиях геополитической неопределенности, международный диалог и сотрудничество важны... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:22+0300

2026-10-26T14:22+0300

2026-10-26T14:22+0300

газ

алжир

москва

боливия

фсэг

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Роль Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) становится более актуальной в условиях геополитической неопределенности, международный диалог и сотрудничество важны как никогда, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила. "Геополитическая неопределенность не меняет, а, напротив, усиливает актуальность работы Форума стран‑экспортеров газа. Сегодня потребность в международном диалоге и сотрудничестве важна как никогда. Региональные сбои способны оказывать влияние далеко за пределами непосредственной зоны конфликта. Они затрагивают цепочки поставок в различных секторах, доверие рынка и мировую энергетическую безопасность", - сказал Мшелбила в преддверии восьмого саммита ФСЭГ. Он добавил, что форум продолжит отслеживать конъюнктуру рынка, предоставлять аналитические материалы и экспертные оценки, а также содействовать конструктивному диалогу между странами‑производителями и странами‑потребителями. Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа состоится 27 октября в Москве. ФСЭГ - международная межправительственная организация, соглашение о функционировании которой вступило в силу 30 сентября 2009 года. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. С 2011 года раз в два года созывается саммит глав государств и правительств стран-участниц форума. Седьмой саммит состоялся в Алжире в марте 2024 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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