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На Урале не выявили ухудшений качества воздуха после возгорания цистерн

На Урале не выявили ухудшений качества воздуха после возгорания цистерн - 26.10.2026, ПРАЙМ

На Урале не выявили ухудшений качества воздуха после возгорания цистерн

Превышений норм по загрязняющим воздух веществам в результате возгорания железнодорожных цистерн в Свердловской области не выявлено, сообщает пресс-служба... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:15+0300

2026-10-26T12:15+0300

2026-10-26T12:15+0300

россия

общество

свердловская область

роспотребнадзор

мчс

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт - ПРАЙМ. Превышений норм по загрязняющим воздух веществам в результате возгорания железнодорожных цистерн в Свердловской области не выявлено, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона. "По результатам исследований качества атмосферного воздуха в населенных пунктах в районе возгорания железнодорожных цистерн на перегоне Решеты-Седельниково не выявлено превышение гигиенических нормативов по загрязняющим воздух веществам, характерным для данного вида возгорания", - говорится в сообщении. В понедельник пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила, что на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль Свердловской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. Пострадавших нет. Как ранее уточнял региональный главк МЧС, в результате схода вагонов загорелись семь цистерн, всего сошло с путей 20 вагонов. Была произведена расцепка горящих вагонов и буксировка 54 негорящих вагонов на безопасное расстояние, пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В 10.44 мск открытое горение было ликвидировано. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Следствие и прокуратура начали свои проверки. В пресс-службе Свердловской железной дороги ранее также сообщили, что превышений содержания вредных веществ и угрозы экологии в месте схода вагонов не зафиксировано. По уточнению СвЖД, движение грузовых поездов на перегоне, где случилось происшествие, приостановлено, пассажирские поезда там не курсируют.

свердловская область

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россия, общество , свердловская область, роспотребнадзор, мчс