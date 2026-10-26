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"Россети" разместили дебютный выпуск облигаций с индексируемым номиналом - 26.10.2026, ПРАЙМ
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"Россети" разместили дебютный выпуск облигаций с индексируемым номиналом
"Россети" разместили дебютный выпуск облигаций с индексируемым номиналом - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Россети" разместили дебютный выпуск облигаций с индексируемым номиналом
МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. ПАО "Россети" успешно разместило облигации серии 001P-24R с индексируемым на прирост RUONIA номиналом. Компания стала первым в... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:00+0300
2026-10-26T14:00+0300
россети
рынок
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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. ПАО "Россети" успешно разместило облигации серии 001P-24R с индексируемым на прирост RUONIA номиналом. Компания стала первым в отечественной практике корпоративным заемщиком, использовавшим данный инструмент; ранее его применял институт развития.Объем размещения составил 14 миллиардов рублей на срок 3,5 года. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона на 20 базисных пунктов — до уровня 1,40% годовых.Техническое размещение выпуска состоялось 23 октября 2026 года. Выпуск включен во второй уровень списка ценных бумаг Московской Биржи. Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ЛОКО-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк Синара и Совкомбанк.В совокупности с реализованной сделкой "Россети" привлекли более 100 миллиардов рублей на облигационном рынке за последние два месяца. Средства пойдут на реализацию приоритетных проектов развития сетевой инфраструктуры в рамках инвестиционной программы компании.
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россети, рынок, ruonia
Россети, Рынок, RUONIA
14:00 26.10.2026
 
"Россети" разместили дебютный выпуск облигаций с индексируемым номиналом

"Россети" разместили облигации с номиналом, привязанным к RUONIA

"Россети" реконструируют четыре магистральные ЛЭП
Россети реконструируют четыре магистральные ЛЭП
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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. ПАО "Россети" успешно разместило облигации серии 001P-24R с индексируемым на прирост RUONIA номиналом. Компания стала первым в отечественной практике корпоративным заемщиком, использовавшим данный инструмент; ранее его применял институт развития.
Объем размещения составил 14 миллиардов рублей на срок 3,5 года. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона на 20 базисных пунктов — до уровня 1,40% годовых.
Техническое размещение выпуска состоялось 23 октября 2026 года. Выпуск включен во второй уровень списка ценных бумаг Московской Биржи. Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ЛОКО-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк Синара и Совкомбанк.
В совокупности с реализованной сделкой "Россети" привлекли более 100 миллиардов рублей на облигационном рынке за последние два месяца. Средства пойдут на реализацию приоритетных проектов развития сетевой инфраструктуры в рамках инвестиционной программы компании.
"Россети" увеличили объем размещения биржевых облигаций до 14 млрд рублей
20 октября, 17:34
 
РоссетиРынокRUONIA
 
 
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