https://1prime.ru/20261026/rosseti-874603096.html

"Россети" разместили дебютный выпуск облигаций с индексируемым номиналом

"Россети" разместили дебютный выпуск облигаций с индексируемым номиналом - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Россети" разместили дебютный выпуск облигаций с индексируемым номиналом

МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. ПАО "Россети" успешно разместило облигации серии 001P-24R с индексируемым на прирост RUONIA номиналом. Компания стала первым в... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:00+0300

2026-10-26T14:00+0300

2026-10-26T14:00+0300

россети

рынок

ruonia

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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. ПАО "Россети" успешно разместило облигации серии 001P-24R с индексируемым на прирост RUONIA номиналом. Компания стала первым в отечественной практике корпоративным заемщиком, использовавшим данный инструмент; ранее его применял институт развития.Объем размещения составил 14 миллиардов рублей на срок 3,5 года. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона на 20 базисных пунктов — до уровня 1,40% годовых.Техническое размещение выпуска состоялось 23 октября 2026 года. Выпуск включен во второй уровень списка ценных бумаг Московской Биржи. Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ЛОКО-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк Синара и Совкомбанк.В совокупности с реализованной сделкой "Россети" привлекли более 100 миллиардов рублей на облигационном рынке за последние два месяца. Средства пойдут на реализацию приоритетных проектов развития сетевой инфраструктуры в рамках инвестиционной программы компании.

https://1prime.ru/20261020/rosseti-874438188.html

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россети, рынок, ruonia