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В России начинается "Монетная неделя" - 26.10.2026, ПРАЙМ
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В России начинается "Монетная неделя"
В России начинается "Монетная неделя" - 26.10.2026, ПРАЙМ
В России начинается "Монетная неделя"
"Монетная неделя" начинается в России: российские банки откроют отделения для приема монет по всей стране, сообщили РИА Новости представители крупнейших... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T00:27+0300
2026-10-26T00:27+0300
финансы
банки
россия
псб
банк россии
втб
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Монетная неделя" начинается в России: российские банки откроют отделения для приема монет по всей стране, сообщили РИА Новости представители крупнейших кредитных организаций. "Монетная неделя" в этом году пройдет с 26 октября по 7 ноября. В это время россияне могут без комиссии обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в банках и магазинах, которые участвуют в акции. "ПСБ примет участие в осенней всероссийской акции "Монетная неделя", организованной Банком России. Любой желающий сможет обменять в офисах ПСБ накопившиеся монеты на банкноты Банка России или зачислить эквивалент сданной суммы на счет или банковский вклад", - рассказали в банке. Присоединился к акции и в ВТБ. "В рамках "Монетной недели" клиенты могут сдать монеты без комиссии. Для активных клиентов также предусмотрена возможность получить памятные монеты из недрагоценных металлов или банкноты - при их наличии. Для ускорения обслуживания отделения оснащены специальными счетчиками монет, что позволяет сделать процесс пересчета более удобным и быстрым", - сообщили там. Подготовились к "Монетной неделе" в Газпромбанке и в банке "Дом. РФ". Последний запускает обмен монет в 10 подразделениях, расположенных в разных регионах страны. Россельхозбанк в то же время предложит обменять монеты в 61 региональном филиале и в одном из подразделений головного офиса. По итогам осенней "Монетной недели" банк рассчитывает собрать не менее 4,6 миллиона монет на общую сумму 19,6 миллиона рублей.
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финансы, банки, россия, псб, банк россии, втб
Финансы, Банки, РОССИЯ, ПСБ, Банк России, ВТБ
00:27 26.10.2026
 
В России начинается "Монетная неделя"

Банки России откроют отделения для приема монет по всей стране

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Монетная неделя" начинается в России: российские банки откроют отделения для приема монет по всей стране, сообщили РИА Новости представители крупнейших кредитных организаций.
"Монетная неделя" в этом году пройдет с 26 октября по 7 ноября. В это время россияне могут без комиссии обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в банках и магазинах, которые участвуют в акции.
"ПСБ примет участие в осенней всероссийской акции "Монетная неделя", организованной Банком России. Любой желающий сможет обменять в офисах ПСБ накопившиеся монеты на банкноты Банка России или зачислить эквивалент сданной суммы на счет или банковский вклад", - рассказали в банке.
Присоединился к акции и в ВТБ. "В рамках "Монетной недели" клиенты могут сдать монеты без комиссии. Для активных клиентов также предусмотрена возможность получить памятные монеты из недрагоценных металлов или банкноты - при их наличии. Для ускорения обслуживания отделения оснащены специальными счетчиками монет, что позволяет сделать процесс пересчета более удобным и быстрым", - сообщили там.
Подготовились к "Монетной неделе" в Газпромбанке и в банке "Дом. РФ". Последний запускает обмен монет в 10 подразделениях, расположенных в разных регионах страны.
Россельхозбанк в то же время предложит обменять монеты в 61 региональном филиале и в одном из подразделений головного офиса. По итогам осенней "Монетной недели" банк рассчитывает собрать не менее 4,6 миллиона монет на общую сумму 19,6 миллиона рублей.
 
ФинансыБанкиРОССИЯПСББанк РоссииВТБ
 
 
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