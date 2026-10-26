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В России число регистраций курьерского бизнеса выросло в 1,5 раза
В России число регистраций курьерского бизнеса выросло в 1,5 раза - 26.10.2026, ПРАЙМ
В России число регистраций курьерского бизнеса выросло в 1,5 раза
Количество регистраций курьерского бизнеса в России за январь-сентябрь выросло в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в сервисе Rusprofile. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T01:48+0300
2026-10-26T01:48+0300
2026-10-26T01:48+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Количество регистраций курьерского бизнеса в России за январь-сентябрь выросло в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в сервисе Rusprofile.
"В России за девять месяцев 2026 года зарегистрировали 4 852 новых ИП и юридических лица, занимающихся курьерской деятельностью", - сообщили аналитики.
С января по сентябрь 2025 года в стране было зарегистрировано 3 183 ИП и компании с соответствующим видом деятельности. Таким образом, за год число регистраций увеличилось на 1,6 тысячи, или более чем в полтора раза.
Всего в настоящий момент в России зарегистрировано более 15,5 тысячи организаций, занятых курьерскими услугами. Более 13,4 тысячи, или около 86,5%, приходится на долю индивидуальных предпринимателей.
Также 237 компаний сейчас находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.
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бизнес, россия
В России число регистраций курьерского бизнеса выросло в 1,5 раза
Rusprofile: число регистраций курьерского бизнеса в России за 9 месяцев выросло в 1,5 раза
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Количество регистраций курьерского бизнеса в России за январь-сентябрь выросло в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в сервисе Rusprofile.
"В России за девять месяцев 2026 года зарегистрировали 4 852 новых ИП и юридических лица, занимающихся курьерской деятельностью", - сообщили аналитики.
С января по сентябрь 2025 года в стране было зарегистрировано 3 183 ИП и компании с соответствующим видом деятельности. Таким образом, за год число регистраций увеличилось на 1,6 тысячи, или более чем в полтора раза.
Всего в настоящий момент в России зарегистрировано более 15,5 тысячи организаций, занятых курьерскими услугами. Более 13,4 тысячи, или около 86,5%, приходится на долю индивидуальных предпринимателей.
Также 237 компаний сейчас находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.