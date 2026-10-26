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В России число регистраций курьерского бизнеса выросло в 1,5 раза

В России число регистраций курьерского бизнеса выросло в 1,5 раза - 26.10.2026, ПРАЙМ

В России число регистраций курьерского бизнеса выросло в 1,5 раза

Количество регистраций курьерского бизнеса в России за январь-сентябрь выросло в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в сервисе Rusprofile. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T01:48+0300

2026-10-26T01:48+0300

2026-10-26T01:48+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Количество регистраций курьерского бизнеса в России за январь-сентябрь выросло в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в сервисе Rusprofile. "В России за девять месяцев 2026 года зарегистрировали 4 852 новых ИП и юридических лица, занимающихся курьерской деятельностью", - сообщили аналитики. С января по сентябрь 2025 года в стране было зарегистрировано 3 183 ИП и компании с соответствующим видом деятельности. Таким образом, за год число регистраций увеличилось на 1,6 тысячи, или более чем в полтора раза. Всего в настоящий момент в России зарегистрировано более 15,5 тысячи организаций, занятых курьерскими услугами. Более 13,4 тысячи, или около 86,5%, приходится на долю индивидуальных предпринимателей. Также 237 компаний сейчас находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия