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В России число регистраций курьерского бизнеса выросло в 1,5 раза - 26.10.2026, ПРАЙМ
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В России число регистраций курьерского бизнеса выросло в 1,5 раза
В России число регистраций курьерского бизнеса выросло в 1,5 раза - 26.10.2026, ПРАЙМ
В России число регистраций курьерского бизнеса выросло в 1,5 раза
Количество регистраций курьерского бизнеса в России за январь-сентябрь выросло в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в сервисе Rusprofile. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T01:48+0300
2026-10-26T01:48+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Количество регистраций курьерского бизнеса в России за январь-сентябрь выросло в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в сервисе Rusprofile. "В России за девять месяцев 2026 года зарегистрировали 4 852 новых ИП и юридических лица, занимающихся курьерской деятельностью", - сообщили аналитики. С января по сентябрь 2025 года в стране было зарегистрировано 3 183 ИП и компании с соответствующим видом деятельности. Таким образом, за год число регистраций увеличилось на 1,6 тысячи, или более чем в полтора раза. Всего в настоящий момент в России зарегистрировано более 15,5 тысячи организаций, занятых курьерскими услугами. Более 13,4 тысячи, или около 86,5%, приходится на долю индивидуальных предпринимателей. Также 237 компаний сейчас находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
01:48 26.10.2026
 
В России число регистраций курьерского бизнеса выросло в 1,5 раза

Rusprofile: число регистраций курьерского бизнеса в России за 9 месяцев выросло в 1,5 раза

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Количество регистраций курьерского бизнеса в России за январь-сентябрь выросло в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в сервисе Rusprofile.
"В России за девять месяцев 2026 года зарегистрировали 4 852 новых ИП и юридических лица, занимающихся курьерской деятельностью", - сообщили аналитики.
С января по сентябрь 2025 года в стране было зарегистрировано 3 183 ИП и компании с соответствующим видом деятельности. Таким образом, за год число регистраций увеличилось на 1,6 тысячи, или более чем в полтора раза.
Всего в настоящий момент в России зарегистрировано более 15,5 тысячи организаций, занятых курьерскими услугами. Более 13,4 тысячи, или около 86,5%, приходится на долю индивидуальных предпринимателей.
Также 237 компаний сейчас находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
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