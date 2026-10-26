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В России стартовали продажи гибридного кроссовера UMO 8

В России стартовали продажи гибридного кроссовера UMO 8 - 26.10.2026, ПРАЙМ

В России стартовали продажи гибридного кроссовера UMO 8

Продажи гибридного кроссовера UMO 8 стартовали в России по цене от 5,7 миллиона рублей в базовой комплектации, сообщила пресс-служба "Яндекса". | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T11:47+0300

2026-10-26T11:47+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Продажи гибридного кроссовера UMO 8 стартовали в России по цене от 5,7 миллиона рублей в базовой комплектации, сообщила пресс-служба "Яндекса". UMO - российская марка гибридных и электрических автомобилей. Проект реализуется компанией "ЭМ Рус" в партнерстве с "Яндексом". Первой моделью бренда стал электромобиль UMO 5, производство которого ведется с конца февраля 2026 года на заводе "Москвич". "В России начались продажи премиального гибридного кроссовера UMO 8 с технологиями Яндекса. Модель выпускает автопроизводитель EVM на заводе "Москвич", - говорится в сообщении. Автомобиль представлен в двух комплектациях: Max по цене от 5 690 000 рублей и Ultra - от 6 190 000 рублей. Во все версии UMO 8 встроены технологии и сервисы "Яндекса". Модель оснащается последовательной гибридной силовой установкой суммарной мощностью 340 лошадиных сил и полным приводом. Запас хода на одном заряде достигает 867 километров.

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