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В России с 2025 года бесплатно провели почти 150 тысяч циклов ЭКО
В России с 2025 года бесплатно провели почти 150 тысяч циклов ЭКО - 26.10.2026, ПРАЙМ
В России с 2025 года бесплатно провели почти 150 тысяч циклов ЭКО
Почти 150 тысяч полных циклов ЭКО проведено в России бесплатно за счет средств ФОМС начиная с января 2025 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T11:59+0300
2026-10-26T11:59+0300
2026-10-26T12:09+0300
россия
общество
татьяна голикова
фомс
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Почти 150 тысяч полных циклов ЭКО проведено в России бесплатно за счет средств ФОМС начиная с января 2025 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По федеральному проекту "Охрана материнства и детства" по состоянию на 1 сентября 2026 года проведено почти 150 тысяч полных циклов ЭКО за счет средств ФОМС начиная с января 2025 года", - привели слова Голиковой в ее аппарате. Она добавила, что для оказания медпомощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, с начала 2025 года введены в эксплуатацию 263 женских консультации. До конца текущего года запланированы к открытию еще 10 консультаций.
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россия, общество , татьяна голикова, фомс
РОССИЯ, Общество , Татьяна Голикова, ФОМС
В России с 2025 года бесплатно провели почти 150 тысяч циклов ЭКО
Голикова: почти 150 тысяч циклов ЭКО проведено в России бесплатно с начала 2025 года
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Почти 150 тысяч полных циклов ЭКО проведено в России бесплатно за счет средств ФОМС начиная с января 2025 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По федеральному проекту "Охрана материнства и детства" по состоянию на 1 сентября 2026 года проведено почти 150 тысяч полных циклов ЭКО за счет средств ФОМС начиная с января 2025 года", - привели слова Голиковой в ее аппарате.
Она добавила, что для оказания медпомощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, с начала 2025 года введены в эксплуатацию 263 женских консультации. До конца текущего года запланированы к открытию еще 10 консультаций.