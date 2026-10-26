https://1prime.ru/20261026/rossija-874599152.html

В России с 2025 года бесплатно провели почти 150 тысяч циклов ЭКО

В России с 2025 года бесплатно провели почти 150 тысяч циклов ЭКО - 26.10.2026, ПРАЙМ

В России с 2025 года бесплатно провели почти 150 тысяч циклов ЭКО

Почти 150 тысяч полных циклов ЭКО проведено в России бесплатно за счет средств ФОМС начиная с января 2025 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T11:59+0300

2026-10-26T11:59+0300

2026-10-26T12:09+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Почти 150 тысяч полных циклов ЭКО проведено в России бесплатно за счет средств ФОМС начиная с января 2025 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По федеральному проекту "Охрана материнства и детства" по состоянию на 1 сентября 2026 года проведено почти 150 тысяч полных циклов ЭКО за счет средств ФОМС начиная с января 2025 года", - привели слова Голиковой в ее аппарате. Она добавила, что для оказания медпомощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, с начала 2025 года введены в эксплуатацию 263 женских консультации. До конца текущего года запланированы к открытию еще 10 консультаций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , татьяна голикова, фомс