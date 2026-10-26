https://1prime.ru/20261026/rossija-874609345.html

Россия готова делиться со странами БРИКС практическими решениями в сфере ИИ

Россия готова делиться со странами БРИКС практическими решениями в сфере ИИ - 26.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова делиться со странами БРИКС практическими решениями в сфере ИИ

Россия готова делиться со странами БРИКС практическими решениями в сфере искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава комитета Госдумы по цифровому развитию и... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T15:10+0300

2026-10-26T15:10+0300

2026-10-26T15:10+0300

технологии

россия

индия

вячеслав володин

госдума

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт - ПРАЙМ. Россия готова делиться со странами БРИКС практическими решениями в сфере искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Александр Сидякин. Сидякин в составе российской парламентской делегации, возглавляемой председателем Госдумы Вячеславом Володиным, посещает Индию, а также принимает участие в работе 12-го Международного парламентского форума БРИКС. "Россия готова делиться практическими решениями в этой сфере, и сегодня в первой части нашего пленарного заседания председатель нашего парламента тоже говорил об этом", - сказал Сидякин на втором пленарном заседании форума "Инновации: Роль парламентов в продвижении человекоцентричного подхода к развитию инноваций в области искусственного интеллекта и цифровых технологий". По мнению парламентария, ключевая задача парламентов стран БРИКС заключается в создании максимально благоприятной регуляторной среды для технологического сотрудничества стран объединения. "Да, конечно, всем нашим странам необходимо обеспечить технологический суверенитет, но это не означает уход в самоизоляцию. Это способность страны самостоятельно распоряжаться критически важной инфраструктурой, чтобы защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктата", - добавил он. Ранее Володин предложил в рамках парламентского измерения БРИКС создать экспертный совет в сфере ИИ для обмена лучшими законодательными практиками.

индия

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технологии, россия, индия, вячеслав володин, госдума