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Россия готова делиться со странами БРИКС практическими решениями в сфере ИИ
Россия готова делиться со странами БРИКС практическими решениями в сфере ИИ - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова делиться со странами БРИКС практическими решениями в сфере ИИ
Россия готова делиться со странами БРИКС практическими решениями в сфере искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава комитета Госдумы по цифровому развитию и... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:10+0300
2026-10-26T15:10+0300
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технологии
россия
индия
вячеслав володин
госдума
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт - ПРАЙМ. Россия готова делиться со странами БРИКС практическими решениями в сфере искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Александр Сидякин.
Сидякин в составе российской парламентской делегации, возглавляемой председателем Госдумы Вячеславом Володиным, посещает Индию, а также принимает участие в работе 12-го Международного парламентского форума БРИКС.
"Россия готова делиться практическими решениями в этой сфере, и сегодня в первой части нашего пленарного заседания председатель нашего парламента тоже говорил об этом", - сказал Сидякин на втором пленарном заседании форума "Инновации: Роль парламентов в продвижении человекоцентричного подхода к развитию инноваций в области искусственного интеллекта и цифровых технологий".
По мнению парламентария, ключевая задача парламентов стран БРИКС заключается в создании максимально благоприятной регуляторной среды для технологического сотрудничества стран объединения.
"Да, конечно, всем нашим странам необходимо обеспечить технологический суверенитет, но это не означает уход в самоизоляцию. Это способность страны самостоятельно распоряжаться критически важной инфраструктурой, чтобы защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктата", - добавил он.
Ранее Володин предложил в рамках парламентского измерения БРИКС создать экспертный совет в сфере ИИ для обмена лучшими законодательными практиками.
индия
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технологии, россия, индия, вячеслав володин, госдума
Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
Россия готова делиться со странами БРИКС практическими решениями в сфере ИИ
Депутат Сидякин: Россия готова делиться с БРИКС практическими решениями в сфере ИИ
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт - ПРАЙМ. Россия готова делиться со странами БРИКС практическими решениями в сфере искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Александр Сидякин.
Сидякин в составе российской парламентской делегации, возглавляемой председателем Госдумы Вячеславом Володиным, посещает Индию, а также принимает участие в работе 12-го Международного парламентского форума БРИКС.
"Россия готова делиться практическими решениями в этой сфере, и сегодня в первой части нашего пленарного заседания председатель нашего парламента тоже говорил об этом", - сказал Сидякин на втором пленарном заседании форума "Инновации: Роль парламентов в продвижении человекоцентричного подхода к развитию инноваций в области искусственного интеллекта и цифровых технологий".
По мнению парламентария, ключевая задача парламентов стран БРИКС заключается в создании максимально благоприятной регуляторной среды для технологического сотрудничества стран объединения.
"Да, конечно, всем нашим странам необходимо обеспечить технологический суверенитет, но это не означает уход в самоизоляцию. Это способность страны самостоятельно распоряжаться критически важной инфраструктурой, чтобы защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктата", - добавил он.
Ранее Володин предложил в рамках парламентского измерения БРИКС создать экспертный совет в сфере ИИ для обмена лучшими законодательными практиками.