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Громыко: Россия готова помочь Мали реконструировать сеть железных дорог

Громыко: Россия готова помочь Мали реконструировать сеть железных дорог - 26.10.2026, ПРАЙМ

Громыко: Россия готова помочь Мали реконструировать сеть железных дорог

Россия готова помочь Мали реконструировать сеть железных дорог, повысить их надежность и пропускную способность, сообщил РИА Новости посол РФ в Мали Игорь... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T16:47+0300

2026-10-26T16:47+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия готова помочь Мали реконструировать сеть железных дорог, повысить их надежность и пропускную способность, сообщил РИА Новости посол РФ в Мали Игорь Громыко. В интервью агентству в преддверии саммита Россия - Африка Громыко напомнил, что вопрос развития транспортной инфраструктуры Мали обсуждался в ходе второго заседания межправительственной комиссии. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил, что малийские партнеры заинтересованы в реконструкции существующей железнодорожной сети. "Российская сторона подтвердила готовность оказать необходимое содействие в решении данной задачи. Речь может идти о повышении ее технической надежности и пропускной способности, создании условий для более эффективного осуществления пассажирских и грузовых перевозок", - сказал посол. При этом конкретный состав предполагаемых работ должен определяться по результатам совместной технической проработки с учетом потребностей малийской стороны, подчеркнул Громыко. Развитие транспортной инфраструктуры посол назвал одним из перспективных направлений российско-малийского торгово-экономического сотрудничества. "Мы разделяем заинтересованность наших малийских партнеров в модернизации национальной транспортной системы, укреплении транспортной связанности регионов страны и создании надежных логистических маршрутов, необходимых для устойчивого социально-экономического развития республики", - отметил он. Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Президент переходного периода Мали Ассими Гойта в понедельник утром прибыл в Москву для участия в саммите.

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бизнес, россия, мали, африка, москва, сергей цивилев