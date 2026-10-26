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Россия и Словакия обсудили перспективы сотрудничества - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Словакия обсудили перспективы сотрудничества
Россия и Словакия обсудили перспективы сотрудничества - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Словакия обсудили перспективы сотрудничества
Российская и словацкая стороны обсудили на заседании межправкомиссии в Москве возможности сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство,... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T16:59+0300
2026-10-26T16:59+0300
россия
москва
минобрнауки
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская и словацкая стороны обсудили на заседании межправкомиссии в Москве возможности сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, культура, спорт и туризм, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Пленарное заседание совместной Российско-Словацкой межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло в понедельник в Москве под сопредседательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова и министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрая Бланара. "В ходе пленарного заседания обсудили возможности сотрудничества в перспективных сферах взаимодействия, в первую очередь, в таких, как энергетика, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, культура, спорт и туризм", - сказал Фальков журналистам по итогам заседания. Он напомнил, что долгое время работа межправкомиссии была на паузе, но благодаря решению лидеров двух стран после пятилетнего перерыва удалось активизировать взаимодействие.
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россия, москва, минобрнауки
РОССИЯ, МОСКВА, Минобрнауки
16:59 26.10.2026
 
Россия и Словакия обсудили перспективы сотрудничества

Глава Минобрнауки Фальков: РФ и Словакия обсудили перспективы сотрудничества

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская и словацкая стороны обсудили на заседании межправкомиссии в Москве возможности сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, культура, спорт и туризм, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Пленарное заседание совместной Российско-Словацкой межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло в понедельник в Москве под сопредседательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова и министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрая Бланара.
"В ходе пленарного заседания обсудили возможности сотрудничества в перспективных сферах взаимодействия, в первую очередь, в таких, как энергетика, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, культура, спорт и туризм", - сказал Фальков журналистам по итогам заседания.
Он напомнил, что долгое время работа межправкомиссии была на паузе, но благодаря решению лидеров двух стран после пятилетнего перерыва удалось активизировать взаимодействие.
 
РОССИЯМОСКВАМинобрнауки
 
 
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