https://1prime.ru/20261026/rossija-874613703.html

Россия и Словакия обсудили перспективы сотрудничества

Россия и Словакия обсудили перспективы сотрудничества - 26.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Словакия обсудили перспективы сотрудничества

Российская и словацкая стороны обсудили на заседании межправкомиссии в Москве возможности сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство,... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T16:59+0300

2026-10-26T16:59+0300

2026-10-26T16:59+0300

россия

москва

минобрнауки

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская и словацкая стороны обсудили на заседании межправкомиссии в Москве возможности сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, культура, спорт и туризм, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Пленарное заседание совместной Российско-Словацкой межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло в понедельник в Москве под сопредседательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова и министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрая Бланара. "В ходе пленарного заседания обсудили возможности сотрудничества в перспективных сферах взаимодействия, в первую очередь, в таких, как энергетика, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, культура, спорт и туризм", - сказал Фальков журналистам по итогам заседания. Он напомнил, что долгое время работа межправкомиссии была на паузе, но благодаря решению лидеров двух стран после пятилетнего перерыва удалось активизировать взаимодействие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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