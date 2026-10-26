https://1prime.ru/20261026/rossija-874617226.html

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа - 26.10.2026, ПРАЙМ

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе место - по добыче, а также обладает развитой инфраструктурой и значительным... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:15+0300

2026-10-26T18:15+0300

2026-10-26T18:15+0300

газ

россия

москва

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе место - по добыче, а также обладает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом в газовой отрасли, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Восьмой саммит государств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в котором примет участие президент России Владимир Путин, пройдет 27 октября в Москве. "Наша страна занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом", - сказал Ушаков. По его словам, российская газовая отрасль обладает мощным ресурсным потенциалом, развитой добывающей и транспортной инфраструктурой, серьезными компетенциями в области переработки и сжижения газа. Кроме того, на текущий момент в РФ продолжается планомерная диверсификация поставок на Восток. А также в последние годы была существенно расширена ресурсная база и запущены новые газопроводы, образована перспективная отрасль сжиженного природного газа (СПГ). Ушаков также отметил, что природный газ занимает крупнейшую долю в энергобалансе России. В сочетании с атомной и гидроэнергетикой это позволяет поддерживать устойчивую работу энергосистемы, обеспечивать потребителей доступной энергией и одновременно сохранять сравнительно низкую углеродоемкость электроэнергетики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, россия, москва, юрий ушаков, владимир путин