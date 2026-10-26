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Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа
Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа
Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе место - по добыче, а также обладает развитой инфраструктурой и значительным... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:15+0300
2026-10-26T18:15+0300
газ
россия
москва
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе место - по добыче, а также обладает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом в газовой отрасли, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Восьмой саммит государств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в котором примет участие президент России Владимир Путин, пройдет 27 октября в Москве. "Наша страна занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом", - сказал Ушаков. По его словам, российская газовая отрасль обладает мощным ресурсным потенциалом, развитой добывающей и транспортной инфраструктурой, серьезными компетенциями в области переработки и сжижения газа. Кроме того, на текущий момент в РФ продолжается планомерная диверсификация поставок на Восток. А также в последние годы была существенно расширена ресурсная база и запущены новые газопроводы, образована перспективная отрасль сжиженного природного газа (СПГ). Ушаков также отметил, что природный газ занимает крупнейшую долю в энергобалансе России. В сочетании с атомной и гидроэнергетикой это позволяет поддерживать устойчивую работу энергосистемы, обеспечивать потребителей доступной энергией и одновременно сохранять сравнительно низкую углеродоемкость электроэнергетики.
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газ, россия, москва, юрий ушаков, владимир путин
Газ, РОССИЯ, МОСКВА, Юрий Ушаков, Владимир Путин
18:15 26.10.2026
 
Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа

Помощник президента Ушаков: Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе место - по добыче, а также обладает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом в газовой отрасли, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Восьмой саммит государств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в котором примет участие президент России Владимир Путин, пройдет 27 октября в Москве.
"Наша страна занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом", - сказал Ушаков.
По его словам, российская газовая отрасль обладает мощным ресурсным потенциалом, развитой добывающей и транспортной инфраструктурой, серьезными компетенциями в области переработки и сжижения газа.
Кроме того, на текущий момент в РФ продолжается планомерная диверсификация поставок на Восток. А также в последние годы была существенно расширена ресурсная база и запущены новые газопроводы, образована перспективная отрасль сжиженного природного газа (СПГ).
Ушаков также отметил, что природный газ занимает крупнейшую долю в энергобалансе России. В сочетании с атомной и гидроэнергетикой это позволяет поддерживать устойчивую работу энергосистемы, обеспечивать потребителей доступной энергией и одновременно сохранять сравнительно низкую углеродоемкость электроэнергетики.
 
ГазРОССИЯМОСКВАЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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