Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/rossija-874618217.html
Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке
Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке
Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке, ведь страна обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом, сообщил в интервью... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:45+0300
2026-10-26T18:45+0300
россия
мали
африка
москва
росгеология
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874618217.jpg?1793029542
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке, ведь страна обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом, сообщил в интервью РИА Новости накануне саммита Россия - Африка посол РФ в Мали Игорь Громыко. "Исходим из того, что сотрудничество в сфере геологического изучения недр носит долгосрочный характер и должно быть ориентировано на достижение конкретных практических результатов", - сказал агентству Громыко. Дипломат напомнил, что еще в июле 2025 года стороны подписали соглашение о составлении российскими специалистами так называемой "тепловой карты" месторождений полезных ископаемых Мали. Работы проводит российский государственный геологоразведочный холдинг "Росгеология". "Речь идет о масштабной работе, предполагающей формирование более полной и актуальной картины состояния минерально-сырьевой базы республики, уточнение имеющихся сведений о перспективных месторождениях и определение возможностей их дальнейшего освоения", - пояснил Громыко. Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября 2026 года.
мали
африка
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мали, африка, москва, росгеология
РОССИЯ, МАЛИ, АФРИКА, МОСКВА, Росгеология
18:45 26.10.2026
 
Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке

Посол Громыко: Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке, ведь страна обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом, сообщил в интервью РИА Новости накануне саммита Россия - Африка посол РФ в Мали Игорь Громыко.
"Исходим из того, что сотрудничество в сфере геологического изучения недр носит долгосрочный характер и должно быть ориентировано на достижение конкретных практических результатов", - сказал агентству Громыко.
Дипломат напомнил, что еще в июле 2025 года стороны подписали соглашение о составлении российскими специалистами так называемой "тепловой карты" месторождений полезных ископаемых Мали. Работы проводит российский государственный геологоразведочный холдинг "Росгеология".
"Речь идет о масштабной работе, предполагающей формирование более полной и актуальной картины состояния минерально-сырьевой базы республики, уточнение имеющихся сведений о перспективных месторождениях и определение возможностей их дальнейшего освоения", - пояснил Громыко.
Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября 2026 года.
 
РОССИЯМАЛИАФРИКАМОСКВАРосгеология
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала