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Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке

Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке - 26.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке

Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке, ведь страна обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом, сообщил в интервью... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:45+0300

2026-10-26T18:45+0300

2026-10-26T18:45+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали настроены на долгосрочное сотрудничество в геологоразведке, ведь страна обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом, сообщил в интервью РИА Новости накануне саммита Россия - Африка посол РФ в Мали Игорь Громыко. "Исходим из того, что сотрудничество в сфере геологического изучения недр носит долгосрочный характер и должно быть ориентировано на достижение конкретных практических результатов", - сказал агентству Громыко. Дипломат напомнил, что еще в июле 2025 года стороны подписали соглашение о составлении российскими специалистами так называемой "тепловой карты" месторождений полезных ископаемых Мали. Работы проводит российский государственный геологоразведочный холдинг "Росгеология". "Речь идет о масштабной работе, предполагающей формирование более полной и актуальной картины состояния минерально-сырьевой базы республики, уточнение имеющихся сведений о перспективных месторождениях и определение возможностей их дальнейшего освоения", - пояснил Громыко. Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября 2026 года.

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россия, мали, африка, москва, росгеология