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Россия и Мали готовят площадку для строительства аффинажного завода - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Мали готовят площадку для строительства аффинажного завода
Россия и Мали готовят площадку для строительства аффинажного завода - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Мали готовят площадку для строительства аффинажного завода
Россия и Мали готовят площадку для строительства первого в стране аффинажного завода, сообщил РИА Новости посол РФ в Мали Игорь Громыко. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:37+0300
2026-10-26T20:37+0300
россия
промышленность
мали
африка
москва
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали готовят площадку для строительства первого в стране аффинажного завода, сообщил РИА Новости посол РФ в Мали Игорь Громыко. В интервью агентству накануне саммита Россия - Африка дипломат указал, что проект строительства аффинажного завода в Мали при участии российской группы компаний "Ядран" является одним из наиболее значимых примеров развития практического торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. "Что касается реализации проекта, то соответствующая работа ведется... В 2026 году осуществлялись также необходимые подготовительные работы на площадке будущего предприятия. В частности, в апреле были начаты полевые мероприятия в рамках оценки экологического и социального воздействия проекта с участием профильных малийских государственных структур", - сказал Громыко. На данном этапе реализации проекта речь идет о подготовке к эксплуатации промышленного объекта, призванной обеспечить соблюдение национальных нормативных требований. Громыко особо подчеркнул стратегическое значение данного предприятия. Он напомнил, что Мали традиционно относится к числу крупнейших золотодобывающих государств Африки, однако значительная часть добываемого в стране драгоценного металла направляется на аффинаж за рубеж. "Создание собственного современного перерабатывающего предприятия позволит малийским партнерам удерживать большую долю добавленной стоимости внутри страны, повысить прозрачность операций с золотом, создать новые рабочие места и сформировать дополнительные источники бюджетных поступлений", - подчеркнул Громыко. Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
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россия, промышленность, мали, африка, москва
РОССИЯ, Промышленность, МАЛИ, АФРИКА, МОСКВА
20:37 26.10.2026
 
Россия и Мали готовят площадку для строительства аффинажного завода

Россия и Мали готовят площадку для строительства первого в стране аффинажного завода

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали готовят площадку для строительства первого в стране аффинажного завода, сообщил РИА Новости посол РФ в Мали Игорь Громыко.
В интервью агентству накануне саммита Россия - Африка дипломат указал, что проект строительства аффинажного завода в Мали при участии российской группы компаний "Ядран" является одним из наиболее значимых примеров развития практического торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.
"Что касается реализации проекта, то соответствующая работа ведется... В 2026 году осуществлялись также необходимые подготовительные работы на площадке будущего предприятия. В частности, в апреле были начаты полевые мероприятия в рамках оценки экологического и социального воздействия проекта с участием профильных малийских государственных структур", - сказал Громыко.
На данном этапе реализации проекта речь идет о подготовке к эксплуатации промышленного объекта, призванной обеспечить соблюдение национальных нормативных требований.
Громыко особо подчеркнул стратегическое значение данного предприятия. Он напомнил, что Мали традиционно относится к числу крупнейших золотодобывающих государств Африки, однако значительная часть добываемого в стране драгоценного металла направляется на аффинаж за рубеж.
"Создание собственного современного перерабатывающего предприятия позволит малийским партнерам удерживать большую долю добавленной стоимости внутри страны, повысить прозрачность операций с золотом, создать новые рабочие места и сформировать дополнительные источники бюджетных поступлений", - подчеркнул Громыко.
Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
 
РОССИЯПромышленностьМАЛИАФРИКАМОСКВА
 
 
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