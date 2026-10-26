https://1prime.ru/20261026/rossija-874622006.html
Россия и Мали готовят площадку для строительства аффинажного завода
Россия и Мали готовят площадку для строительства аффинажного завода - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Мали готовят площадку для строительства аффинажного завода
Россия и Мали готовят площадку для строительства первого в стране аффинажного завода, сообщил РИА Новости посол РФ в Мали Игорь Громыко. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:37+0300
2026-10-26T20:37+0300
2026-10-26T20:37+0300
россия
промышленность
мали
африка
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874622006.jpg?1793036251
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали готовят площадку для строительства первого в стране аффинажного завода, сообщил РИА Новости посол РФ в Мали Игорь Громыко.
В интервью агентству накануне саммита Россия - Африка дипломат указал, что проект строительства аффинажного завода в Мали при участии российской группы компаний "Ядран" является одним из наиболее значимых примеров развития практического торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.
"Что касается реализации проекта, то соответствующая работа ведется... В 2026 году осуществлялись также необходимые подготовительные работы на площадке будущего предприятия. В частности, в апреле были начаты полевые мероприятия в рамках оценки экологического и социального воздействия проекта с участием профильных малийских государственных структур", - сказал Громыко.
На данном этапе реализации проекта речь идет о подготовке к эксплуатации промышленного объекта, призванной обеспечить соблюдение национальных нормативных требований.
Громыко особо подчеркнул стратегическое значение данного предприятия. Он напомнил, что Мали традиционно относится к числу крупнейших золотодобывающих государств Африки, однако значительная часть добываемого в стране драгоценного металла направляется на аффинаж за рубеж.
"Создание собственного современного перерабатывающего предприятия позволит малийским партнерам удерживать большую долю добавленной стоимости внутри страны, повысить прозрачность операций с золотом, создать новые рабочие места и сформировать дополнительные источники бюджетных поступлений", - подчеркнул Громыко.
Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
мали
африка
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, мали, африка, москва
РОССИЯ, Промышленность, МАЛИ, АФРИКА, МОСКВА
Россия и Мали готовят площадку для строительства аффинажного завода
Россия и Мали готовят площадку для строительства первого в стране аффинажного завода
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали готовят площадку для строительства первого в стране аффинажного завода, сообщил РИА Новости посол РФ в Мали Игорь Громыко.
В интервью агентству накануне саммита Россия - Африка дипломат указал, что проект строительства аффинажного завода в Мали при участии российской группы компаний "Ядран" является одним из наиболее значимых примеров развития практического торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.
"Что касается реализации проекта, то соответствующая работа ведется... В 2026 году осуществлялись также необходимые подготовительные работы на площадке будущего предприятия. В частности, в апреле были начаты полевые мероприятия в рамках оценки экологического и социального воздействия проекта с участием профильных малийских государственных структур", - сказал Громыко.
На данном этапе реализации проекта речь идет о подготовке к эксплуатации промышленного объекта, призванной обеспечить соблюдение национальных нормативных требований.
Громыко особо подчеркнул стратегическое значение данного предприятия. Он напомнил, что Мали традиционно относится к числу крупнейших золотодобывающих государств Африки, однако значительная часть добываемого в стране драгоценного металла направляется на аффинаж за рубеж.
"Создание собственного современного перерабатывающего предприятия позволит малийским партнерам удерживать большую долю добавленной стоимости внутри страны, повысить прозрачность операций с золотом, создать новые рабочие места и сформировать дополнительные источники бюджетных поступлений", - подчеркнул Громыко.
Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября.