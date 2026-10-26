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Россия и Белоруссия совершили скачок в развитии интеграционного объединения
Россия и Белоруссия совершили скачок в развитии интеграционного объединения - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия совершили скачок в развитии интеграционного объединения
Россия и Белоруссия за последние годы совершили качественный скачок в развитии интеграционного объединения, заявил посол РФ в республике Борис Грызлов. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T23:17+0300
2026-10-26T23:17+0300
2026-10-26T23:17+0300
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МИНСК, 26 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия за последние годы совершили качественный скачок в развитии интеграционного объединения, заявил посол РФ в республике Борис Грызлов.
"Союзное государство остается центральным направлением двустороннего взаимодействия, и за последние годы мы совершили качественный скачок в развитии нашего интеграционного объединения", - сказал Грызлов в интервью журналу "Национальная оборона", которое готовится к публикации и находится в распоряжении РИА Новости.
Посол России отметил, что Белоруссия является ближайшим союзником и главным стратегическим партнером России.
"У нас выстроен интенсивный и очень эффективный политический диалог. Регулярные личные встречи и телефонные разговоры президентов дополняются постоянным, практически в реальном времени, взаимодействием правительств, парламентов, профильных министерств и ведомств", - добавил он.
По словам Грызлова, в основе отношений – взаимное уважение, равноправие и учет интересов друг друга.
"За 30 лет интеграция России и Беларуси вышла на уровень, не имеющий аналогов в мире. Сложившаяся модель двустороннего взаимовыгодного сотрудничества уникальна. Ее суть как нельзя точнее выражает формула "Два государства – одна экономика", эффективность которой особенно наглядно проявилась в условиях санкционного давления Запада в отношении наших стран", - подчеркнул он.
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россия, мировая экономика, белоруссия, запад
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Россия и Белоруссия совершили скачок в развитии интеграционного объединения
Грызлов: Россия и Белоруссия совершили качественный скачок в развитии интеграции
МИНСК, 26 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия за последние годы совершили качественный скачок в развитии интеграционного объединения, заявил посол РФ в республике Борис Грызлов.
"Союзное государство остается центральным направлением двустороннего взаимодействия, и за последние годы мы совершили качественный скачок в развитии нашего интеграционного объединения", - сказал Грызлов в интервью журналу "Национальная оборона", которое готовится к публикации и находится в распоряжении РИА Новости.
Посол России отметил, что Белоруссия является ближайшим союзником и главным стратегическим партнером России.
"У нас выстроен интенсивный и очень эффективный политический диалог. Регулярные личные встречи и телефонные разговоры президентов дополняются постоянным, практически в реальном времени, взаимодействием правительств, парламентов, профильных министерств и ведомств", - добавил он.
По словам Грызлова, в основе отношений – взаимное уважение, равноправие и учет интересов друг друга.
"За 30 лет интеграция России и Беларуси вышла на уровень, не имеющий аналогов в мире. Сложившаяся модель двустороннего взаимовыгодного сотрудничества уникальна. Ее суть как нельзя точнее выражает формула "Два государства – одна экономика", эффективность которой особенно наглядно проявилась в условиях санкционного давления Запада в отношении наших стран", - подчеркнул он.