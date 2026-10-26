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Россотрудничество запустит систему микрогрантов для гуманитарных проектов - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Россотрудничество запустит систему микрогрантов для гуманитарных проектов
Россотрудничество запустит систему микрогрантов для гуманитарных проектов - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россотрудничество запустит систему микрогрантов для гуманитарных проектов
Россотрудничество в 2027 году запустит систему микрогрантов для поддержки образовательных, научно-технологических, культурных проектов, сообщила начальник... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:47+0300
2026-10-26T12:47+0300
технологии
россия
москва
россотрудничество
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россотрудничество в 2027 году запустит систему микрогрантов для поддержки образовательных, научно-технологических, культурных проектов, сообщила начальник отдела культурных инициатив управления общественной дипломатии Россотрудничества Ольга Муратова. Круглый стол "Лучшие практики по работе с зарубежными некоммерческими организациями" проходит в понедельник в Общественной палате РФ в Москве. "В 2027 году мы запускаем систему микрогрантов. В этом году уже пилотная часть этого проекта была и сейчас реализуется по результатам Международного фестиваля молодежи, где было отобрано 108 заявок. Из них 20 проектов будет рассматриваться для оказания поддержки уже адресной", - сказала Муратова в ходе круглого стола. По ее словам, система будет доступна как физическим, так и юридическим лицам. Систему поддержки направят на реализацию молодежных проектов в гуманитарных областях, в том числе в образовательной, научно-технологической, культурной сферах. Муратова добавила, что более подробную информацию о системе поддержки Россотрудничество опубликует позднее.
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технологии, россия, москва, россотрудничество
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Россотрудничество
12:47 26.10.2026
 
Россотрудничество запустит систему микрогрантов для гуманитарных проектов

Россотрудничество запустит систему микрогрантов для гуманитарных проектов в 2027 году

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россотрудничество в 2027 году запустит систему микрогрантов для поддержки образовательных, научно-технологических, культурных проектов, сообщила начальник отдела культурных инициатив управления общественной дипломатии Россотрудничества Ольга Муратова.
Круглый стол "Лучшие практики по работе с зарубежными некоммерческими организациями" проходит в понедельник в Общественной палате РФ в Москве.
"В 2027 году мы запускаем систему микрогрантов. В этом году уже пилотная часть этого проекта была и сейчас реализуется по результатам Международного фестиваля молодежи, где было отобрано 108 заявок. Из них 20 проектов будет рассматриваться для оказания поддержки уже адресной", - сказала Муратова в ходе круглого стола.
По ее словам, система будет доступна как физическим, так и юридическим лицам. Систему поддержки направят на реализацию молодежных проектов в гуманитарных областях, в том числе в образовательной, научно-технологической, культурной сферах.
Муратова добавила, что более подробную информацию о системе поддержки Россотрудничество опубликует позднее.
 
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