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Россотрудничество запустит систему микрогрантов для гуманитарных проектов

Россотрудничество запустит систему микрогрантов для гуманитарных проектов - 26.10.2026, ПРАЙМ

Россотрудничество запустит систему микрогрантов для гуманитарных проектов

Россотрудничество в 2027 году запустит систему микрогрантов для поддержки образовательных, научно-технологических, культурных проектов, сообщила начальник... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:47+0300

2026-10-26T12:47+0300

2026-10-26T12:47+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россотрудничество в 2027 году запустит систему микрогрантов для поддержки образовательных, научно-технологических, культурных проектов, сообщила начальник отдела культурных инициатив управления общественной дипломатии Россотрудничества Ольга Муратова. Круглый стол "Лучшие практики по работе с зарубежными некоммерческими организациями" проходит в понедельник в Общественной палате РФ в Москве. "В 2027 году мы запускаем систему микрогрантов. В этом году уже пилотная часть этого проекта была и сейчас реализуется по результатам Международного фестиваля молодежи, где было отобрано 108 заявок. Из них 20 проектов будет рассматриваться для оказания поддержки уже адресной", - сказала Муратова в ходе круглого стола. По ее словам, система будет доступна как физическим, так и юридическим лицам. Систему поддержки направят на реализацию молодежных проектов в гуманитарных областях, в том числе в образовательной, научно-технологической, культурной сферах. Муратова добавила, что более подробную информацию о системе поддержки Россотрудничество опубликует позднее.

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