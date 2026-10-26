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В Росздравнадзоре опровергли дефицит препаратов для лечения подагры

В Росздравнадзоре опровергли дефицит препаратов для лечения подагры - 26.10.2026, ПРАЙМ

В Росздравнадзоре опровергли дефицит препаратов для лечения подагры

Запасы препаратов для лечения подагры "Колхикум-Дисперт" и "Колхицин Лирка" составляют более 24 тысяч и около 8 тысяч упаковок соответственно, сообщили РИА... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:02+0300

2026-10-26T12:02+0300

2026-10-26T12:02+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Запасы препаратов для лечения подагры "Колхикум-Дисперт" и "Колхицин Лирка" составляют более 24 тысяч и около 8 тысяч упаковок соответственно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее издание "Коммерсант" писало, что в российских аптеках наблюдается дефицит препаратов для лечения подагры "Колхицин" и "Колхикум". "В настоящее время на российском рынке в гражданском обороте находятся два торговых наименования - "Колхикум-Дисперт" (Австрия) и "Колхицин Лирка" (Россия)... Остатки "Колхикум-Дисперт" составляют более 24 тысячи упаковок, "Колхицин Лирка" – около восьми тысяч упаковок", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что в общей сложности за 9,5 месяцев в гражданский оборот было введено около 27 тысяч упаковок лекарства "Колхикум-Дисперт" и около 101 тысячи упаковок препарата "Колхицин Лирка". "Жалобы от пациентов о нехватке препаратов "Колхикум-Дисперт" и "Колхицин Лирка" на горячую линию Росздравнадзора не поступали", - рассказали в ведомстве. Оба препарата не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

австрия

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общество , россия, австрия, росздравнадзор, лекарства, здоровье