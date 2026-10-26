Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Росздравнадзоре опровергли дефицит препаратов для лечения подагры - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/roszdravnadzor-874598665.html
В Росздравнадзоре опровергли дефицит препаратов для лечения подагры
В Росздравнадзоре опровергли дефицит препаратов для лечения подагры - 26.10.2026, ПРАЙМ
В Росздравнадзоре опровергли дефицит препаратов для лечения подагры
Запасы препаратов для лечения подагры "Колхикум-Дисперт" и "Колхицин Лирка" составляют более 24 тысяч и около 8 тысяч упаковок соответственно, сообщили РИА... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:02+0300
2026-10-26T12:02+0300
общество
россия
австрия
росздравнадзор
лекарства
здоровье
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874598665.jpg?1793005320
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Запасы препаратов для лечения подагры "Колхикум-Дисперт" и "Колхицин Лирка" составляют более 24 тысяч и около 8 тысяч упаковок соответственно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее издание "Коммерсант" писало, что в российских аптеках наблюдается дефицит препаратов для лечения подагры "Колхицин" и "Колхикум". "В настоящее время на российском рынке в гражданском обороте находятся два торговых наименования - "Колхикум-Дисперт" (Австрия) и "Колхицин Лирка" (Россия)... Остатки "Колхикум-Дисперт" составляют более 24 тысячи упаковок, "Колхицин Лирка" – около восьми тысяч упаковок", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что в общей сложности за 9,5 месяцев в гражданский оборот было введено около 27 тысяч упаковок лекарства "Колхикум-Дисперт" и около 101 тысячи упаковок препарата "Колхицин Лирка". "Жалобы от пациентов о нехватке препаратов "Колхикум-Дисперт" и "Колхицин Лирка" на горячую линию Росздравнадзора не поступали", - рассказали в ведомстве. Оба препарата не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
австрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, австрия, росздравнадзор, лекарства, здоровье
Общество , РОССИЯ, АВСТРИЯ, Росздравнадзор, лекарства, Здоровье
12:02 26.10.2026
 
В Росздравнадзоре опровергли дефицит препаратов для лечения подагры

Росздравнадзор: запасы препаратов для лечения подагры составляют более 32 тысяч упаковок

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Запасы препаратов для лечения подагры "Колхикум-Дисперт" и "Колхицин Лирка" составляют более 24 тысяч и около 8 тысяч упаковок соответственно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее издание "Коммерсант" писало, что в российских аптеках наблюдается дефицит препаратов для лечения подагры "Колхицин" и "Колхикум".
"В настоящее время на российском рынке в гражданском обороте находятся два торговых наименования - "Колхикум-Дисперт" (Австрия) и "Колхицин Лирка" (Россия)... Остатки "Колхикум-Дисперт" составляют более 24 тысячи упаковок, "Колхицин Лирка" – около восьми тысяч упаковок", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в общей сложности за 9,5 месяцев в гражданский оборот было введено около 27 тысяч упаковок лекарства "Колхикум-Дисперт" и около 101 тысячи упаковок препарата "Колхицин Лирка".
"Жалобы от пациентов о нехватке препаратов "Колхикум-Дисперт" и "Колхицин Лирка" на горячую линию Росздравнадзора не поступали", - рассказали в ведомстве.
Оба препарата не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
 
ОбществоРОССИЯАВСТРИЯРосздравнадзорлекарстваЗдоровье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала