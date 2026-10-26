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В РСТ рассказали об интересе россиян к поездкам в Алжир - 26.10.2026, ПРАЙМ
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В РСТ рассказали об интересе россиян к поездкам в Алжир
В РСТ рассказали об интересе россиян к поездкам в Алжир - 26.10.2026, ПРАЙМ
В РСТ рассказали об интересе россиян к поездкам в Алжир
Российские туристы интересуются экскурсионными и приключенческими поездками в Алжир, при этом само направление является динамично развивающимся, но пока не... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T16:35+0300
2026-10-26T16:35+0300
бизнес
туризм
россия
алжир
стамбул
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российские туристы интересуются экскурсионными и приключенческими поездками в Алжир, при этом само направление является динамично развивающимся, но пока не особо популярным у путешественников, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Ранее в понедельник посол России в Алжире Алексей Соломатин заявил в интервью РИА Новости, что прямое авиасообщение между Россией и Алжиром может быть возобновлено в начале 2027 года после выполнения необходимых организационных процедур. "Алжир остается нишевым, но динамично развивающимся направлением для российских туристов. Интерес есть прежде всего к экскурсионным и приключенческим поездкам", - сказал Горин. По его словам, главными точками притяжения для российских туристов являются пустыня Сахара и древние города времен Римской империи. При этом из-за логистики и вопросов безопасности путешественники чаще выбирают для таких поездок организованные туры. Развитию направления мешают визовые формальности, ограниченная туристическая инфраструктура и отсутствие прямого авиасообщения - сейчас туристы могут добраться до Алжира с пересадкой, например, через Стамбул такая дорога занимает около 10 часов, пояснил Горин. "Мы рассчитываем, что после завершения необходимых организационных процедур Air Algerie сможет восстановить рейсы. По имеющейся у нас информации, их запуск отложен на начало 2027 года", - отметил он. В свою очередь в РСТ рассказали РИА Новости, что недельный организованный тур в Алжир стоит около 2 тысяч долларов - примерно 161,1 тысячи рублей.
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бизнес, туризм, россия, алжир, стамбул, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, АЛЖИР, Стамбул, Российский союз туриндустрии, РСТ
16:35 26.10.2026
 
В РСТ рассказали об интересе россиян к поездкам в Алжир

РСТ: российские туристы интересуются экскурсионными и приключенческими поездками в Алжир

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российские туристы интересуются экскурсионными и приключенческими поездками в Алжир, при этом само направление является динамично развивающимся, но пока не особо популярным у путешественников, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Ранее в понедельник посол России в Алжире Алексей Соломатин заявил в интервью РИА Новости, что прямое авиасообщение между Россией и Алжиром может быть возобновлено в начале 2027 года после выполнения необходимых организационных процедур.
"Алжир остается нишевым, но динамично развивающимся направлением для российских туристов. Интерес есть прежде всего к экскурсионным и приключенческим поездкам", - сказал Горин.
По его словам, главными точками притяжения для российских туристов являются пустыня Сахара и древние города времен Римской империи. При этом из-за логистики и вопросов безопасности путешественники чаще выбирают для таких поездок организованные туры.
Развитию направления мешают визовые формальности, ограниченная туристическая инфраструктура и отсутствие прямого авиасообщения - сейчас туристы могут добраться до Алжира с пересадкой, например, через Стамбул такая дорога занимает около 10 часов, пояснил Горин.
"Мы рассчитываем, что после завершения необходимых организационных процедур Air Algerie сможет восстановить рейсы. По имеющейся у нас информации, их запуск отложен на начало 2027 года", - отметил он.
В свою очередь в РСТ рассказали РИА Новости, что недельный организованный тур в Алжир стоит около 2 тысяч долларов - примерно 161,1 тысячи рублей.
 
БизнесТуризмРОССИЯАЛЖИРСтамбулРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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