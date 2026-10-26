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В РСТ рассказали об интересе россиян к поездкам в Алжир

В РСТ рассказали об интересе россиян к поездкам в Алжир - 26.10.2026, ПРАЙМ

В РСТ рассказали об интересе россиян к поездкам в Алжир

Российские туристы интересуются экскурсионными и приключенческими поездками в Алжир, при этом само направление является динамично развивающимся, но пока не... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T16:35+0300

2026-10-26T16:35+0300

2026-10-26T16:35+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российские туристы интересуются экскурсионными и приключенческими поездками в Алжир, при этом само направление является динамично развивающимся, но пока не особо популярным у путешественников, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Ранее в понедельник посол России в Алжире Алексей Соломатин заявил в интервью РИА Новости, что прямое авиасообщение между Россией и Алжиром может быть возобновлено в начале 2027 года после выполнения необходимых организационных процедур. "Алжир остается нишевым, но динамично развивающимся направлением для российских туристов. Интерес есть прежде всего к экскурсионным и приключенческим поездкам", - сказал Горин. По его словам, главными точками притяжения для российских туристов являются пустыня Сахара и древние города времен Римской империи. При этом из-за логистики и вопросов безопасности путешественники чаще выбирают для таких поездок организованные туры. Развитию направления мешают визовые формальности, ограниченная туристическая инфраструктура и отсутствие прямого авиасообщения - сейчас туристы могут добраться до Алжира с пересадкой, например, через Стамбул такая дорога занимает около 10 часов, пояснил Горин. "Мы рассчитываем, что после завершения необходимых организационных процедур Air Algerie сможет восстановить рейсы. По имеющейся у нас информации, их запуск отложен на начало 2027 года", - отметил он. В свою очередь в РСТ рассказали РИА Новости, что недельный организованный тур в Алжир стоит около 2 тысяч долларов - примерно 161,1 тысячи рублей.

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бизнес, туризм, россия, алжир, стамбул, российский союз туриндустрии, рст