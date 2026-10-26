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Волна укреплений: аналитик оценил рост курса рубля

Волна укреплений: аналитик оценил рост курса рубля - 26.10.2026, ПРАЙМ

Волна укреплений: аналитик оценил рост курса рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов демонстрирует повышенную волатильность: попытки по инерции пробить вниз поддержку 12 рублей... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:47+0300

2026-10-26T12:47+0300

2026-10-26T12:47+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов демонстрирует повышенную волатильность: попытки по инерции пробить вниз поддержку 12 рублей сменились краткосрочным отскоком вверх, но психологический уровень притягивает, и курс "топчется" немного выше 12 рублей, оставаясь в легком минусе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.25 мск снижался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,05 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,03- 12,16 рубля. За прошлую неделю юань упал на 40 копеек. В начале текущей недели рубль попытается продолжить волну укрепления и выйти на новые локальные максимумы, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "Данной динамике будет способствовать повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые ведут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 октября. Объем отчислений со стороны нефтегазового сектора в октябре может вырасти вдвое относительно сентября, как за счет улучшения ценовой конъюнктуры, так и за счет выплаты квартального НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья)", - говорит он. Учитывая это, целевой диапазон по юаню стоит сместить до 11,8 - 12,3 рубля, считает Зварич. "Видим риски отката китайской валюты в первой половине недели к нижней границе данного коридора. Доллар в сложившейся ситуации может краткосрочно уйти ниже 80 рублей", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рубль, рынок, юань, доллар сша, валюта, курсы валют, торги, россия, мосбиржа